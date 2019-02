Chi vola con easyJet può pesare il bagaglio tramite la app

editato in: da

easyJet ha aggiornato la propria app con una nuova funzione: si può pesare la valigia prima ancora di presentarsi al check-in.

Questo grazie alla realtà aumentata, che consente di verificare le dimensioni del bagaglio a mano tramite lo smartphone. Una comodità incredibile, che farà risparmiare a tantissimi passeggeri i costi extra legati al trasporto del bagaglio troppo pesante o troppo grande.

Questa funzione utilizza la tecnologia ARKit 2 di Apple – per ora funziona solo con iPhone e con i sistemi operativi iOS. Il funzionamento sfrutta la tecnologia della realtà aumentata e la fotocamera degli smartphone (a partire dal modello iPhone 6S), combinati a un sistema di scansionamento che visualizza l’immagine virtuale di un box 3D per misurare il bagaglio e confermare o meno la compatibilità per il trasporto in cabina.

L’introduzione della funzionalità della realtà aumentata nella app di easyJet ridurrà quindi le richieste di informazioni sui bagagli all’arrivo in aeroporto.

Giusto per fare ricordare, le misure consentite da easyJet per il bagaglio a mano sono 56 x 45 x 25 cm, mentre non c’è limite di peso.