Oltre 4.300 chilometri lungo tutta la costa, tra natura e turismo sostenibile: il grande cammino costiero inglese è finalmente completo

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Photo by Chris Jackson/Getty Images Re Carlo III percorre il King Charles III England Coast Path in occasione della sua inaugurazione

C’è qualcosa di profondamente simbolico nell’idea di percorrere a piedi l’intero profilo di un Paese. Con l’inaugurazione del King Charles III England Coast Path, l’Inghilterra compie un passo storico nel modo di vivere e proporre il proprio territorio: oltre 4.300 chilometri di sentiero continuo che abbraccia l’intera costa e la rende accessibile come mai prima d’ora.

Il progetto consente infatti, per la prima volta, di camminare senza interruzioni lungo tutto il litorale inglese, un traguardo ambizioso che trasforma la geografia costiera in un racconto lineare, percorribile passo dopo passo. Il sentiero attraversa una straordinaria varietà di ambienti: dalle scogliere bianche a picco sul mare alle spiagge ventose, dalle paludi salmastre ricche di biodiversità ai villaggi costieri dove il tempo sembra davvero essersi fermato.

L’inaugurazione tra le scogliere simbolo

La cerimonia inaugurale alla presenza di Re Carlo III si è svolta in uno dei luoghi più suggestivi della costa meridionale, le Seven Sisters, nell’East Sussex, dove le celebri falesie di gesso bianco si affacciano sul Canale della Manica e regalano uno scenario che è diventato nel tempo uno dei simboli indiscussi dell’Inghilterra. È in questo contesto che il sovrano ha scelto di celebrare l’apertura ufficiale del percorso, a sottolineare il valore paesaggistico e identitario dell’iniziativa.

Fedele alla sua nota passione per la natura e le attività all’aria aperta, il re ha partecipato in modo diretto, percorrendo un tratto del cammino insieme alla ministra dell’Ambiente, Emma Reynolds. Il gesto, semplice ma carico di significato, ha rafforzato il messaggio centrale del progetto: il sentiero è un invito concreto a vivere il territorio in modo sostenibile e consapevole.

Photo by Chris Jackson/Getty Images

L’inaugurazione si è inserita inoltre in una giornata istituzionale intensa, segnata anche da un importante incontro diplomatico a Windsor con il presidente nigeriano Bola Tinubu e la first lady Oluremi.

Un progetto complesso e di lungo periodo

La realizzazione dell’England Coast Path è il risultato di anni di pianificazione e lavoro coordinato: il progetto è stato guidato da Natural England, ente pubblico incaricato della tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale. La sfida principale è stata quella di garantire continuità lungo tratti di costa spesso difficili da attraversare, sia per la morfologia del territorio sia per la presenza di proprietà private o aree inaccessibili.

Per raggiungere tale obiettivo, sono stati creati oltre 1.600 chilometri di nuovi percorsi con la costruzione di infrastrutture leggere ma essenziali, come ponti, passerelle e tracciati sicuri anche nelle zone più impervie: il risultato è un sistema integrato che non solo collega segmenti preesistenti, ma apre nuovi accessi a porzioni di costa prima difficilmente raggiungibili.

Turismo sostenibile e accessibilità diffusa

Alla base del progetto c’è l’idea di promuovere un turismo più sostenibile e inclusivo: il cammino è pensato per essere fruito sia nella sua interezza, come itinerario di lunga percorrenza, sia a tappe, adattandosi alle esigenze di un pubblico eterogeneo. Sia escursionisti esperti che camminatori occasionali possono scegliere di vivere il percorso secondo i propri ritmi, seguendo le stagioni, le condizioni climatiche e le caratteristiche del territorio.

Un simile approccio favorisce altresì una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e contribuisce allo sviluppo economico delle comunità costiere senza sovraccaricare singole destinazioni.