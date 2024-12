Festeggiare Capodanno a Roma: tutte le informazioni utili

Ecco una serie di consigli utili per passare una notte di San Silvestro unica nel suo genere, in una cornice storica e suggestiva come quella Romana.

Fonte: iStock Fuochi d'artificio di Capodanno a Roma

Roma, città magica e capitale italiana. Destinazione presa d’assalto dai turisti tutto l’anno, grazie alla sua antichissima storia, le sue opere d’arte a cielo aperto e anche grazie al suo clima, piacevole e mite anche nei mesi autunnali ed invernali. Decidere di visitare la Città Eterna nel periodo dell’Avvento è qualcosa di magico ed ancora più suggestiva è la possibilità di festeggiare capodanno a Roma. Tra le sue antiche costruzioni, i suoi edifici magnifici e vari festeggiamenti, ecco cosa fare nella capitale per dare il benvenuto al nuovo anno.

Cosa fare a Capodanno a Roma, tutti gli eventi

Roma a Capodanno si trasforma in un vero e proprio palcoscenico, dove turisti e abitanti della capitale possono celebrare la notte di San Silvestro, con eventi che accontentano tutti, grandi e bambini.

Festeggiamenti all’aperto nella Capitale

Il cuore dei festeggiamenti nella notte di San Silvestro a Roma è il Circo Massimo, dove, come ormai da tradizione, ogni anno si tiene uno dei concerti più attesi di tutto l’anno. Un evento gratuito, a partire dalle 21.30 del 31 Dicembre, al quale partecipano migliaia di persone, provenienti da tutta Italia, che assistono ad un evento senza eguali: un’esibizione unica con cantanti di fama nazionale ed internazionale. Il tutto in attesa della mezzanotte, quando si tiene il fantastico spettacolo di fuochi d’artificio.

Per chi, invece, preferisce una cornice più suggestiva e, in un certo senso, più intima, si consiglia di festeggiare Capodanno a Piazza del Popolo, un’altra meta molto popolare a Roma, dove si tengono spettacoli dal vivo oppure esibizioni di artisti di strada e DJ set, che accompagnano i festeggiamenti fino alle prime ore del mattino. Insomma, una buona occasione per dare il benvenuto al nuovo all’insegna del divertimento nel cuore della Capitale.

Cenoni di Capodanno

Essere a Roma vuol dire anche visitare una delle città con la cucina migliore del mondo, dove sono presenti centinaia e centinaia di ristoranti e trattorie che in occasione della notte di San Silvestro organizzano il tradizionale cenone di Capodanno. Si tratta di un’esperienza enogastronomica che spesso sono in grado di mescolare i tradizionali piatti della cucina romana ed italiana con menù gourmet. Quali quartieri di Roma scegliere? La scelta di ristoranti è così ampia che scegliere con cura uno specifico ristorante potrebbe richiedere ore e ore. Quello che si può consigliare è di farsi guidare dal proprio istinto e da alcune di queste indicazioni.

Ad esempio, a Trastevere, affascinante quartiere di Roma, si trovano alcune fra le trattorie ed i ristoranti tipici dove poter assaporare la vera cucina tradizionale, come del resto anche il rione storico di Testaccio, dove sono presenti ristoranti tipici della tradizione enogastronomica locale. Oppure è possibile scegliere uno dei tanti locali della Garbatella, dove è possibile respirare una vera e propria aria di paese anche nella città eterna.

Inoltre, durante quest’ultima giornata dell’anno, è possibile anche visitare molti musei e siti archeologici. L’opzione preferita per tutti coloro che preferiscono trascorrere anche questa importante giornata immersi nella cultura, fra Musei Vaticani, il Colosseo ed altre antiche rovine.

Vita notturna e discoteche a Roma

La vivace e vibrante vita notturna della città di Roma è qualcosa di unico, conosciuto in tutto il mondo. Ecco perché, per chi è alla ricerca di una serata all’insegna del divertimento e del ballo, non bisogna assolutamente perdere la possibilità di festeggiare nelle più famose discoteche capitoline.

Il 31 Dicembre sono molti i locali e le discoteche che organizzano serate speciali. Fra i più famosi c’è Spazio Novecento, un locale che si trova nel quartiere Eur della capitale, con ingresso a pagamento e la possibilità di acquistare pacchetti con ingressi riservati e drink. A questo si aggiunge anche Villa dei Principi, una location poco distante dalla Capitale, ma che allo stesso tempo permette di vivere un’esperienza davvero unica e all’insegna del divertimento, approfittando sia della cena che del solo ingresso al party. Oppure, per rimanere nella capitale, e sempre nel quartiere Eur, si consiglia anche il locale Room 26, al prezzo di 50,00€ e che dà la possibilità di godere di un ingresso in diverse sale da ballo.

Oltre a questi locali, chiaramente, Roma ha molto da offrire in termini di vita notturna e discoteche, ma anche Rooftop e Cocktail Bar, che consentono di festeggiare e godere, allo stesso tempo, si una vista decisamente unica sulla città, come Terrazza Borromini, con una vista magica su Piazza Navona, oppure l’Alto Restaurant, dove è possibile effettuare l’ingresso anche dopo cena, in un ambiente elegante e dal panorama mozzafiato, accompagnati da un DJ set.

Come muoversi a Roma a Capodanno

Chiaramente, una volta deciso il proprio itinerario per festeggiare il nuovo anno a Roma, bisogna organizzare i propri spostamenti. Data la grandissima affluenza di visitatori nella Capitale, il comune di Roma ha deciso di potenziare i mezzi di trasporto pubblici.

Per quanto riguarda la metro le linee A, B e B1 garantiranno le corse dalle 5:30 del mattino del 31 Dicembre fino alle 3:30 del 1 Gennaio 2025, così da facilitare ulteriormente chi decide di non usare la macchina per raggiungere gli eventi romani. Per quanto riguarda i bus, invece, termineranno le loro corse abituali alle ore 21:00 del 31 Dicembre

Per chi, invece, decidesse di spostarsi in taxi, il servizio è disponibile e si consiglia di contattare i numeri utili, come lo 06 3570 oppure lo 06 4994, che consente di prenotare i taxi ufficiali della città di Roma, riconoscibili dai numeri di licenza sulla carrozzeria, di colore bianco.

C’è anche la possibilità di spostarsi grazie ai vari servizi di car sharing, come Uber, oppure bike sharing e diversi monopattini elettrici che sono presenti tra le vie cittadine e che possono essere noleggiati tramite applicazioni.

Il clima di Roma a Capodanno

Roma gode di un clima mediterraneo, capace di rendere il Capodanno nella capitale italiana decisamente piacevole anche all’aperto. Le temperature medie diurne, infatti, si aggirano anche intorno ai 10°C/12°C, le quali, durante la notte, scendono attorno ai 5°C. Proprio per questo, se si decide di passare il 31 Dicembre fuori dal mattino, si consiglia un abbigliamento a strati, che consente così di adattarsi facilmente al clima romano. Possono essere frequenti anche le piogge o, comunque, giornate più umide. Per questo motivo si consiglia di scegliere scarpe adatte alla situazione: molto comode e resistenti all’acqua.

Per chi è ancora indeciso su dove andare a Capodanno, Roma è l’idea giusta! Ecco come vivere un’esperienza unica, capace di unire storia, cultura e divertimento: un mix unico, capace di creare un ricordo indimenticabile di questa esperienza nella Città Eterna.