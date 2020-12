Le celebrazioni non si fermano: gli eventi in streaming per festeggiare Capodanno 2021

editato in: da

Niente squilli di trombe, né fuochi d’artificio, il Capodanno che ci prepariamo a vivere per dare l’addio al 2020 avrà come protagonisti i cieli sgombri dai fuochi d’artificio e le piazze vuote. Tuttavia, se è vero che quello che è appena trascorso è stato un anno complesso e incerto, è altrettanto vero che i comuni del BelPaese hanno deciso di non lasciare soli i cittadini.

Così ecco arrivare un’idea, inedita e assolutamente nuova, per celebrare la fine e l’inizio dell’anno, attraverso una serie di eventi che di terranno in streaming da Milano a Bari, passando per Napoli. Il Capodanno, ai tempi del Covid, si farà, ma non ci saranno i concertoni di fine anno, né gli abbracci in strada in attesa dell’ala di un nuovo giorno.

Il Coronavirus ha stravolto ogni piano ma le città italiane hanno risposto a questo cambiamento con dei festeggiamenti che entreranno di diritto nelle case degli italiani attraverso la tecnologia. Così, ecco che il web sarà il luogo dove celebrare la fine e l’inizio, attraverso piccoli spettacoli, concerti e intrattenimento.

Oltre Tutto è l’evento pensato da Roma Capitale per trascorrere il Capodanno insieme e sentirsi vicini, nonostante le distante. Un’unica sera, quella tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, durante la quale artisti e musicisti intratterranno i cittadini in assenza del grande concerto annuale a Circo Massimo. A fare da cornice a tutto questo, l’inedita installazione dell’architetto e performer Tomàs Saraceno che renderanno la città eterna ancora più magica.

A Napoli non ci saranno festeggiamenti né concerti ad animare le strade, ma il capoluogo campano non lascerà i suoi cittadini senza un po’ di quella magia che si vive durante questo periodo dell’anno. Così, ben ventidue siti storici della città saranno illuminati con fasci di luce che proietteranno frasi e pensieri di personaggi celebri della tradizione campana. Tra questi Totò, Pino Daniele e Massimo Troisi.

La città di Milano, invece, ha scelto di celebrare l’ultimo giorno di questo 2021 con una performance artistica e digitale. Frasi, parole e messaggi di speranza raccolti negli ultimi giorni di dicembre saranno trasformati in arte da Felice Limosani. La proiezione, in diretta streaming sulla piattaforma Yes Milano, sarà accompagnata dalla musica dell’Orchestra dei Pomeriggi musicali.

Anche la città di Bari festeggerà l’arrivo del nuovo anno con un evento in streaming davvero suggestivo. Una telecamera sarà piazzata, a partire dal tramonto, sul faro di Punta Palascìa, uno dei luoghi d’incontro dei cittadini per festeggiare il Capodanno. L’associazione Apulia stories, in collaborazione con il Comune di Otranto, ha organizzato una diretta Facebook, sulla pagina della stessa associazione, per guardare, tutti insieme, il sorgere del sole del nuovo anno.