Il Capodanno a Times Square si farà: l’idea bizzarra di Airbnb

Di tutte le celebrazioni grandissime e incredibili che si svolgono nel mondo, durante la notte di Capodanno, ce n’è una che vince su tutte ed è quella che si tiene a New York e precisamente a Times Square. È qui, infatti, che il countdown della discesa della Waterford Crystal Ball ha da sempre attirato milioni di persone da tutto il mondo giunti nella Grande Mela solo per assistere al magnificente spettacolo.

E chi non ha avuto questa fortuna, di prendere parte ai festeggiamenti dal vivo, ha comunque potuto farsi un’idea di quella che è la celebrazione più entusiasmante al mondo grazie alle immagini trasmesse dalle tv o dalle scene dei film ambientate proprio durante l’ultima notte dell’anno.

Il conto alla rovescia all’unisono, gli occhi puntati sulla sfera che scende secondo dopo secondo nel cielo di Times Square, baci, abbracci, palloncini e coriandoli che riempiono la famosa piazza di New York dal 1907, però, quest’anno non ci saranno. La pandemia, infatti, ha trasformato l’iconico capodanno di New York in un evento digitale pensato per stare più vicini alle persone e ai cittadini messi a dura prova da questo lungo e interminabile anno. Ed è in questo contesto, apparentemente triste e malinconico, che arriva l’idea di Airbnb e Nasdaq per offrire a due persone una luce in questo momento così scuro, un sogno di realizzare proprio durante la notte di San Silvestro.

Un capodanno alternativo e unico a Times Square, lì dove tutto per il momento tace, due persone potranno trascorrere l’ultima notte dell’anno nella terrazza dell’edificio del Nasdaq, all’interno di una cupola trasparente dalla quale ammirare lo spettacolo luminoso che regala la famosa sfera di Times Square per il capodanno.

Per la prima volta nella storia, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la famosa piazza di New York City rimarrà deserta. I fortunati ospiti di Airbnb, però, avranno l’opportunità unica di assistere alla discesa della sfera luminosa da una cupola trasparente posizionata sulla esclusiva terrazza del palazzo del Nasdaq. Potranno entrare nella lounge privata e assistere in diretta ai festeggiamenti di tutto il mondo, rilassarsi in attesa che l’orologio batta la mezzanotte e godersi una cena privata preparata per loro da uno chef.

Ma non è tutto, ai fortunati sarà anche dato un credito di 5mila dollari da spendere per lo shopping nei pressi dei negozi che puntellano la famosa 5th Avenue o la piazza di Times Square. E ancora, un concerto esclusivo sarà a loro dedicato: la voce più famosa delle feste di Natale, Mariah Carey, accoglierà gli ospiti e li intratterrà con un concerto privato online.

Una notte magica e incredibile riservata solo a pochi eletti da prenotare su Airbnb.