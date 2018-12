Capodanno 2019: tutti i concerti (gratuiti) in piazza

editato in: da

Che Capodanno sarebbe, senza un festeggiamento di piazza? Festeggiamento che, il più delle volte, coincide con concerto. Ma quali sono i migliori appuntamenti gratuiti, dal nord al sud dell’Italia?

Innanzitutto, Milano: qui, come ogni anno, Piazza Duomo s’accenderà delle luci di uno spettacolare live show, con cantanti chiamati a succedersi sul palco sino allo scoccare della mezzanotte. Ad oggi, la lista di tutti gli artisti non è stada divulgata, ma vi è una conferma giunta dal diretto interessato: Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo nel 2017 con la sua “Occidentali’s Karma”, si esibirà sullo sfondo della Madonnina con la sua band. A Mantova, le celebrazioni in Piazza Sordello vedranno esibirsi invece Lo Stato Sociale (band di Lodo Guenzi, giudice di X Factor) e i Planet Funk.

In Liguria, l’appuntamento è a Sanremo. Lo ha da poco reso noto il comune: a partire dalle 22.30, si potrà assistere in Pian di Nave al concerto gratuito dei The Kolors, band rivelazione di Amici 2017. A San Benedetto del Tronto (Marche) si festeggerà invece in Piazza Giorgini coi Gemelli Diversi.

Già resi noti sono anche gli ospiti dei concerti di Salerno (Max Gazzè in Piazza Amendola) e di Olbia (i Maneskin al Molo Brin). A Bari, gli artisti chiamati ad esibirsi saranno numerosi: è infatti questa la città da cui andrà in scena il Capodanno in Musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci. A partire dalle 21.00, il palco allestito in Piazza della Repubblica ospiterà artisti del calibro di Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino.

A Roma, gli artisti si esibiranno invece nell’ambito dell’Extrafest – Capodanno a Cinecittà World. Che non sarà un evento gratuito in piazza, ma sarà invece un concertone che vedrà esibirsi artisti di diverse generazioni. Qualche esempio? Irama, Cristina d’Avena, i Gem Boy.

In realtà, tutte le principali città d’Italia s’apprestano ad accogliere nelle loro piazze artisti di fama nazionale (e non solo): le liste degli ospiti sono attualmente in corso di definizione. Ad accompagnare la musica, le bancarelle dei mercatini di Natale un’atmosfera di pura festa.