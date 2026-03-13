In primavera, tutti impazziscono per i tulipani. D’altronde sono belli da guardare, annusare e fotografare e, in alcuni spazi, si possono anche raccogliere. Uno dei luoghi più amati d’Italia dove fare questa esperienza è Tulipania , che quest’anno ha deciso di ampliare la sua offerta introducendo una novità dedicata a chi cerca qualcosa di diverso: il campo delle peonie .

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

La novità di Tulipania: il campo di peonie

La formula di Tulipania resta quella collaudata dei campi di raccolta diretta dedicata ai tulipani, ma con un fiore che richiede un ritmo più calmo. Passeggiando tra i filari, si può scegliere il proprio fiore preferito e raccoglierlo direttamente dalla pianta, creando un bouquet personalizzato da portare a casa. Non c'è un obbligo di quantità: si può raccogliere anche un solo stelo, oppure comporre un mazzo più ricco per arredare un angolo di casa con i colori della primavera.

Per rendere la visita ancora più piacevole, la struttura ha introdotto un piccolo gesto di benvenuto perché, a chi sceglie di raccogliere almeno tre peonie, verrà offerto un caffè. È un modo semplice per invitare i visitatori a fermarsi un momento in più tra i fiori, magari sedendosi nell'area relax del chiosco Tulidrinky. Tra un caffè e una bibita fresca, l'esperienza si trasforma in una pausa nel verde accessibile a tutti, grazie anche all'ingresso gratuito.

Poiché la fioritura delle peonie è un evento naturale legato al clima, il consiglio per chi vuole pianificare la visita è di iscriversi alla newsletter sul sito ufficiale: è l'unico modo per conoscere con precisione la data di apertura e godersi lo spettacolo nel suo momento migliore.

Ufficio Stampa

Gli eventi di primavera a Tulipania

Il calendario di apertura, previsto tra la seconda metà di aprile e i primi di maggio, non si limita alla sola raccolta delle peonie. La struttura ha organizzato una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere target diversi, dai viaggiatori in cerca di relax alle famiglie.

Tra i momenti più apprezzati ci sono le "Colazioni di Primavera", che permettono di iniziare la giornata direttamente nel campo fiorito. Per i più piccoli, invece, sono proposti dei laboratori didattici dedicati alla natura, ideali per scoprire il valore della biodiversità e il mondo delle piante in modo divertente, il cui calendario viene aggiornato sul sito ufficiale.

Proprio sul fronte della didattica, spicca l'iniziativa "Apicoltore per un giorno", un'attività che permette a grandi e bambini di vestire i panni di chi lavora quotidianamente a contatto con le api. Indossando le tute protettive, i partecipanti possono osservare da vicino questi insetti instancabili, comprendendo il loro ruolo vitale per l'ecosistema e partecipando persino alla raccolta del miele o alla creazione di candele in cera d'api.

Dove si trova e come arrivare

Tulipania si trova a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo. Per chi sceglie l'auto, la struttura mette a disposizione un ampio parcheggio asfaltato gratuito proprio all'ingresso dell'area dedicata alla raccolta.

Se preferite il treno, la soluzione più comoda è utilizzare la tratta Milano Porta Garibaldi-Bergamo (via Carnate), scendendo alla stazione di Terno d'Isola. In alternativa, è possibile utilizzare il pullman partendo dalla stazione di Bergamo in direzione Terno d'Isola, scendendo alla fermata di via Roma. In entrambi i casi, una volta arrivati, il campo è raggiungibile con una piacevole passeggiata di circa 15 minuti (850 metri) lungo un ampio marciapiede.

L'ingresso al campo di peonie è gratuito; se desiderate informazioni sui tulipani, consigliamo di consultare il sito ufficiale per gli aggiornamenti.