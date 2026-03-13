Non solo tulipani: la primavera si vive tra le peonie del campo you pick Tulipania

Vivete la primavera a Tulipania: scegliete le vostre peonie preferite direttamente in campo e godetevi un caffè tra i fiori in un'oasi di colori e relax

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Non solo tulipani: la primavera si vive tra le peonie del campo you pick Tulipania
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Le peonie sono uno dei fiori più belli da fotografare in primavera

In primavera, tutti impazziscono per i tulipani. D’altronde sono belli da guardare, annusare e fotografare e, in alcuni spazi, si possono anche raccogliere. Uno dei luoghi più amati d’Italia dove fare questa esperienza è Tulipania, che quest’anno ha deciso di ampliare la sua offerta introducendo una novità dedicata a chi cerca qualcosa di diverso: il campo delle peonie.

A Bonate Sopra, questo spazio “you pick” inaugura una stagione dove la raccolta dei fiori diventa un’occasione per staccare la spina. La peonia, con le sue corolle ampie e i petali delicati, prende il posto dei tulipani per qualche settimana, offrendo un colpo d’occhio che vira dal bianco crema al rosa cipria, fino ai toni più accesi del corallo.

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