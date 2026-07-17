La Galleria Martusciello del Parco di Ercolano ha riaperto al pubblico con un percorso immersivo tra i fornici, l’Antica Spiaggia e la memoria dell’eruzione

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Ufficio Stampa La rampa di scale della Galleria Martusciello

A Ercolano torna accessibile uno dei percorsi più suggestivi del Parco Archeologico: ha riaperto al pubblico la Galleria Martusciello, il collegamento che accompagna i visitatori dall’area della città moderna fino all’Antica Spiaggia degli Scavi. Un itinerario di oltre 100 metri che attraversa la storia della città romana e permette di rivivere, passo dopo passo, l’antico rapporto tra Ercolano e il mare.

Il percorso conduce verso i fornici, gli antichi ambienti destinati al ricovero delle imbarcazioni dove furono ritrovati i resti di circa 300 vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La discesa nella galleria diventa così un’esperienza immersiva: il visitatore attraversa fisicamente la coltre di materiali vulcanici che seppellì l’antica città, raggiungendo il livello dell’antico litorale su cui si affacciava Ercolano.

La Galleria Martusciello

La riapertura della Galleria Martusciello restituisce un accesso più diretto e coinvolgente a uno dei luoghi più emozionanti del sito archeologico. L’intervento rientra nelle opere di valorizzazione che hanno interessato l’Antica Spiaggia e il fronte mare, completando il percorso avviato nel giugno 2024 con l’apertura al pubblico dell’area della spiaggia, puntando anche alla ricongiunzione visiva con la Villa dei Papiri.

Il nuovo assetto permette di creare un legame ancora più forte tra la galleria, i fornici e il tratto di costa antica, offrendo ai visitatori una prospettiva unica sulla storia di Ercolano. Chi percorre oggi questo tunnel può immaginare lo sguardo di chi, duemila anni fa, arrivava dal mare e vedeva la città aprirsi davanti a sé: prima i ricoveri delle barche (i fornici), poi la monumentale terrazza dedicata a Marco Nonio Balbo, pensata proprio per accogliere e impressionare chi giungeva via mare.

La Galleria Martusciello è stata completamente rinnovata con interventi pensati per migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della visita. Il vecchio grigliato di calpestio che copriva le gradonate in tufo è stato sostituito da un nuovo sistema integrato con l’illuminazione, capace di accompagnare la discesa verso la spiaggia con effetti suggestivi.

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Valorizzazione del percorso

Uno degli elementi più innovativi dell’intervento riguarda proprio il sistema luminoso, progettato per rendere la visita più sicura ma anche più coinvolgente dal punto di vista emozionale. Sono stati realizzati due impianti distinti: il primo illumina il piano di percorrenza lungo il nuovo grigliato, mentre il secondo, nascosto tra il fianco esterno della rampa e il tunnel scavato nei materiali vulcanici, crea una luce indiretta capace di valorizzare l’interno della galleria.

La tecnologia permette inoltre di selezionare diversi cromatismi, anche ispirati alle tonalità del materiale eruttivo attraversato dal percorso. Una soluzione che trasforma la discesa verso l’Antica Spiaggia in un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Ercolano e le Fondazioni Packard, con il contributo di archeologi, architetti, ingegneri, restauratori e di tutte le professionalità coinvolte nella tutela e nella valorizzazione del sito. La riapertura della Galleria Martusciello rappresenta così un nuovo tassello nella restituzione al pubblico di una delle aree più affascinanti dell’antica città romana.

Per informazioni sulla visita, consultare il sito ufficiale del Parco Archeologico di Ercolano.