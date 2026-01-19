Se l’umore è in modalità grigio, la soluzione è un viaggio. Tra sconti lampo e tariffe low cost, ci si può regalare una fuga senza stress

iStock Voli scontati per Palma di Maiorca con il Blue Monday

C’è chi la chiama trovata di marketing e chi, invece, guarda fuori dalla finestra e sente che quel cielo grigio di gennaio pesa un po’ troppo. Il Blue Monday è diventato ormai un appuntamento fisso, quel terzo lunedì del mese in cui si dovrebbe toccare il fondo della malinconia post-feste. Ma se il morale scende, la voglia di scappare sale. Per contrastare quel senso di torpore che gennaio porta con sé, si moltiplicano le offerte delle compagnie aeree: prezzi stracciati per voli verso il caldo delle Canarie o per un weekend rapido in una capitale europea ancora illuminata dalle luci invernali.

Prenotare un biglietto aereo non risolve i problemi strutturali dell’umore, certo, ma agisce come una valvola di sfogo psicologica. È la proiezione verso il futuro, l’idea che tra poche settimane si sarà altrove, lontano dal freddo e dalla routine che in questo periodo sembra masticare ogni briciolo di entusiasmo. Le promozioni attive sembrano veri pacchetti “anti-tristezza”.

Cos’è il Blue Monday

Si fa presto a dire “giorno più triste dell’anno“. Spesso si accompagna questa data a spiegazioni rapide: il freddo che non molla, il portafoglio vuoto dopo i regali di Natale, i buoni propositi già finiti nel cestino. È una narrazione che funziona perché intercetta un malessere diffuso, un senso di scarico emotivo che a gennaio colpisce molti.

Per capire cosa succede davvero sotto la superficie, basta guardare ai numeri. Unobravo ha analizzato 27.689 risposte anonime raccolte attraverso test di autovalutazione e il risultato è un segnale netto, ben più ampio della suggestione legata a una singola giornata.

Quasi 4 persone su 10 raccontano di aver perso interesse o piacere nelle attività di tutti i giorni “praticamente ogni giorno”. Ancora più frequente l’umore depresso: oltre il 43% dice di sentirsi giù, triste o senza speranza con continuità.

E non è solo una questione emotiva. I dati fotografano anche un impatto fisico evidente: il 47% riferisce una mancanza di energia costante, mentre il 40% convive quotidianamente con disturbi del sonno.

Superare il Blue Monday con un viaggio low cost

Prenotare un volo con le offerte Blue Monday mette di buonumore le persone che amano viaggiare e le occasioni sono tantissime.

Ryanair pubblica un’offerta lampo che scade il 21 gennaio 2026 e dà modo di risparmiare su voli dal 22 gennaio al 25 marzo. Da Malpensa si può raggiungere la soleggiata Alicante con meno di 16 euro, Atene a meno di 17 euro o Alghero con 17 euro. Da Roma Fiumicino, invece, ci sono promo per Tolosa a meno di 15 euro o Parigi a meno di 20 euro.

Vueling propone per il Blue Monday un tocco di giallo con tantissimi voli a prezzi stracciati. la compagnia mette a disposizione più di 4000 posti scontatissimi. Si vola da Milano a Bilbao con 16 euro e con 17 euro si può atterrare a Barcellona.

Wizz Air, invece, lancia uno sconto fino al 15% valido fino alla mezzanotte di lunedì 19 gennaio per voli dal 19 gennaio al 25 ottobre 2026. Qualche proposta interessante? Sofia a meno di 30 euro partendo da Bergamo, Madrid da meno di 37 euro da Milano e Palma di Maiorca a meno di 50 euro da Napoli.