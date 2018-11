Il Black Friday di Eurowings: 25% di sconto per volare in primavera

editato in: da

Il Black Friday è iniziato col botto: dopo Ryanair, easyJet e le varie compagnie di volo e di viaggi, arriva anche l’offerta di Eurowings.

I Black Flydeals della compagnia low cost tedesca permettono di acquistare col 25% di sconto tantissimi voli, da oggi e fino a mercoledì 28 novembre. Biglietti aerei che potranno essere poi utilizzati per volare sino al 31 marzo 2019 in tutta una serie di destinazioni, europee e non.

Prenotando sul sito www.eurowings.com, oppure sulla App della compagnia, grazie alle offerte del venerdì più conveniente dell’anno è possibile usufruire di questo super affare su oltre 2 milioni di biglietti aerei, che coprono non solo le tratte interne alla Germania (Paese in cui la compagnia è leader), ma anche un vastissimo numero di rotte europee e di destinazioni a lungo raggio operate dal vettore low cost.

Dall’Italia, i voli del Black Friday di Eurowings sono pensati soprattutto per chi vola verso le destinazioni tedesche: le tratte Bari-Colonia, Bari-Stoccarda, Bologna-Colonia, Brindisi-Stoccarda, Cagliari-Colonia, Catania-Amburgo, Catania-Colonia, Catania-Dusseldorf, Catania-Monaco Milano Malpensa – Amburgo, Napoli-Dusseldorf e Verona-Colonia costano ora 29.99 euro. Chi vola da Catania a Stoccarda spenderà 37.49 euro, da Lamezia Terme a Colonia 44.99 euro.

Le tratte più convenienti saranno però Roma Fiumicino – Vienna (19.99 euro), Milano Malpensa – Colonia e Milano Malpensa – Dusseldorf (22.49 euro), Napoli-Colonia e Pisa-Stoccarda (24.99 euro); da Roma Fiumicino, per 26.24 euro si vola invece su Amburgo, Colonia, Dusseldorf e Stoccarda (stessa cifra che si spende da Venezia a Colonia).

E per chi si trovasse all’estero, EuroWings propone offerte super convenienti anche da Basilea (24 CHF per volare su Palma di Maiorca), da Ginevra, da Innsbruck, da Klagenfurt, da Linz (79.99 euro per Palma di Maiorca), da Salisburgo (su Londra, Fuerteventura, Las Palmas / Gran Canaria, Tenerife Sud), da Vienna (su Norimberga, Barcellona, Madrid, Malaga) e da Zurigo.

Sono quindi tantissimi i biglietti aerei che la compagnia low cost ha deciso di scontare, e sono dedicati soprattutto a chi – dall’Italia – vuole raggiungere la Germania. L’importante è che i voli vengano poi effettuati – a seconda dell’offerta – entro il 30 o il 31 marzo del prossimo anno.