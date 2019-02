In Australia c’è un hotel che personalizza i soggiorni sulla base dei segni zodiacali

editato in: da

Amanti dell’astrologia? Ecco l’hotel che fa al vostro caso. Preparate i bagagli e prenotate una camera presso The Ultimo Hotel a Sydney.

Nel febbraio del 2017 a Sydney ha aperto le porte un hotel dedicato ai veri appassionati di astrologia. Il nome scelto è The Ultimo Hotel, dove ogni camera è preparata in modo da soddisfare le necessità degli ospiti, a seconda del loro segno zodiacale. Scorpione, Sagittario e Leone, ad esempio, avranno dunque a disposizione accessori, bevande e una guida della città dedicati, differenti gli uni dagli altri.

Si tratta di un kit di accoglienza accuratamente studiato, seguendo quelle che sono le note caratteristiche dei vari segni zodiacali. Il tutto non avviene però in maniera arbitraria, considerando come lo staff si consulti con un noto astrologo, Damian Rocks. Sempre più spesso i viaggiatori risultano alla ricerca di un’esperienza di viaggio personale, ed è questa l’idea di fondo che ha dato il via a tale progetto. Una permanenza in Australia studiata seguendo le stelle, per chi crede nell’astrologia o ne è semplicemente incuriosito.

In tutto l’albergo vanta 95 camere, all’interno delle quali poter trovare tè abbinati al proprio segno zodiacale e ogni mattina ricevere l’oroscopo quotidiano. Damian Rocks ha preparato inoltre 12 percorsi specifici a Sydney, da mescolare un po’ nel probabile caso in cui una coppia sia nata in periodi differenti dell’anno. Sulle guide sarà possibile selezionare i locali più adatti dove mangiare e bere, nella sezione Gastrology, così come i luoghi d’interesse da visitare, secondo la sezione Explorogy.

Ciò non vuol dire lasciar prendere le redini della propria vacanza a un perfetto sconosciuto. Si consiglia infatti di prendere quest’avventura come un gioco, dedicando magari un’intera giornata a seguire i consigli ideati per il proprio segno zodiacale, ripetendo lo stesso per il proprio partner. Un Sagittario, ad esempio, si ritroverà dunque a visitare l’Art Galley of NSW, per poi passeggiare sulla Mainly Beach e gustare un cocktail sulla terrazza del Glenmore Hotel, godendo di una magnifica vista. Un Ariete invece passeggerà tra le spiagge di Bondi e Bronte, per poi prendere parte a una lezione di surf. Per le coppie saranno a disposizione camere doppie, con un costo a partire da 109 euro.