Dai consigli sulle mete stagionali ai posti più incredibili del pianeta, fino alle notizie che hanno fatto discutere e riflettere, ecco i 10 articoli più letti su SiViaggia nel 2025

Il 2026 è alle porte e anche per SiViaggia è tempo di bilanci. Un mondo di notizie, luoghi incredibili, mete da sogno e curiosità ha accompagnato i nostri lettori per tutto il 2025 e noi vogliamo rendere omaggio proprio a loro e a ciò che più li ha appassionati quest’anno.

La nostra filosofia è semplice: ci sono luoghi nel mondo che iniziano a farci viaggiare ancora prima di partire. Nascono nella nostra fantasia, da un’immagine o un articolo letto, si insinuano tra i sogni a occhi aperti e diventano la prossima destinazione appuntata sulla mappa. Sono quei posti capaci di accendere il desiderio di scoperta e, una volta raggiunti, di trasformarsi in ricordi di viaggio indelebili.

I 10 articoli più letti su SiViaggia nel 2025 sono proprio questo: un mix di sogni e curiosità, di scoperta e avventure da segnare per il prossimo itinerario in giro per il mondo!

Posti incredibili e location di film celebri

Al primo posto in assoluto tra i contenuti più letti su SiViaggia si posiziona l’articolo sulle location del celebre film C’era una volta il West, capolavoro di Sergio Leone con l’indimenticabile Claudia Cardinale (scomparsa il 23 settembre 2025).

I paesaggi sconfinati, le stazioni polverose, le montagne bruciate dal sole e i deserti immensi non sono solo gli sfondi del film, ma veri e propri personaggi. Luoghi che ancora oggi sono meta di pellegrinaggio per i cinefili di tutto il mondo, dalla Monument Valley alla suggestiva vallata della Navajo Cliff, dagli studi di Cinecittà a Roma alle atmosfere western dell’Andalusia.

Ma ci sono altri posti incredibili e suggestivi che hanno conquistato l’attenzione (e il cuore) dei lettori di SiViaggia: le linee ferroviarie abbandonate più inquietanti del mondo. Binari dimenticati dove pochi hanno il coraggio di andare, che si snodano dall’entroterra marchigiano alle Ande innevate, passando per i tunnel scozzesi.

Castelli che sembrano usciti da una fiaba

Nel 2025 i castelli più incredibili hanno conquistato i nostri lettori: luoghi meravigliosi, ricchi di misteri e leggende e ancora oggi visitabili per fare un tuffo nella storia sentendosi protagonisti di una fiaba antica.

Il maestoso Castello di Bodiam (in Inghilterra) è quello che ha colpito maggiormente l’attenzione: sembra galleggiare sull’acqua e custodisce leggende oscure. Quando soffia il vento, sembra che le torri respirino insieme al fossato che lo circonda, contribuendo a renderlo ancor più suggestivo.

È entrato direttamente nei cuori degli utenti anche il Castello di Eltz, immerso in una foresta incantata nel cuore della Renania-Palatinato e custode di 800 anni di storia e tesori autentici. Miracolosamente sopravvissuto intatto a tutte le guerre, è di proprietà della stessa famiglia per oltre ottocento anni.

Le migliori mete di viaggio in estate e autunno

Tra i contenuti più letti del 2025, un posto speciale lo hanno occupato anche gli articoli dedicati alle mete più adatte per le diverse stagioni, segno che i lettori di SiViaggia cercano sempre più spesso viaggi intelligenti, ben pianificati e capaci di unire bellezza, stagionalità e budget.

Con l’arrivo dell’estate, grande successo ha avuto la guida che abbiamo realizzato sulle migliori mete low cost italiane, una vera mappa del tesoro per chi desidera il mare, la natura o i borghi più autentici, ma senza affrontare spese eccessive. Dalle coste meno battute della Calabria e della Puglia ai litorali dell’Adriatico, passando per la Sardegna e le altre isole minori…località ancora lontane dal turismo di massa, l’Italia si è confermata una destinazione sorprendente anche per chi viaggia con un occhio al portafoglio.

Altissimo l’interesse anche per l’autunno, stagione sempre più amata da chi vuole partire lontano dai picchi estivi. L’articolo dedicato alle mete migliori da raggiungere nel mese di ottobre ha conquistato i lettori grazie a una selezione di destinazioni ideali per clima, colori e atmosfere: città d’arte più vivibili, isole mediterranee ancora baciate dal sole, capitali europee perfette da esplorare a piedi e luoghi dove l’estate sembra non voler finire mai.

Due stagioni diverse, un unico filo conduttore: viaggiare nel momento giusto, trasformando ogni partenza in un’esperienza più autentica, sostenibile e memorabile.

Le notizie che hanno suscitato più interesse nel 2025

Ad accompagnare quotidianamente i lettori di SiViaggia non sono solo i luoghi più belli del mondo, ma anche le notizie che aggiornano su novità e accadimenti nel mondo del turismo, capaci di incidere concretamente sul modo di viaggiare. Regole che cambiano, classifiche curiose e aggiornamenti inattesi hanno acceso dibattiti, commenti e condivisioni, diventando alcuni dei contenuti più letti dell’anno.

In particolare, hanno attirato molta attenzione le news relative alle norme introdotte da Ryanair nel 2025, partendo dalla nuova regola dei 40 minuti di Ryanair, che ha imposto l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto alla partenza del volo. Un cambiamento che ha colto molti viaggiatori di sorpresa, riaccendendo il tema delle tempistiche, delle penali e della gestione degli imbarchi nel trasporto aereo low cost.

Tra le notizie che hanno fatto più parlare di sé c’è la nuova regola legata alla carta d’identità all’imbarco dei voli, un aggiornamento che ha sollevato dubbi e domande tra chi viaggia spesso in Europa. La necessità di documenti in corso di validità e conformi agli standard richiesti è tornata centrale, ricordando quanto sia fondamentale partire informati per evitare spiacevoli sorprese già in aeroporto.

Tra i contenuti più curiosi e commentati del 2025 spicca poi la classifica delle città più sporche (e più pulite) del mondo, tra le quali si trovano anche 4 realtà italiane. Alcune metropoli iconiche hanno deluso, mentre altre – spesso sottovalutate – hanno conquistato posizioni inaspettate, offrendo uno spunto di riflessione sul turismo, la sostenibilità e la qualità della vita urbana.

A chiudere questa sezione, una notizia che ha fatto sognare e sperare: la rinascita del Castello di Sammezzano, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi d’Italia (scelto anche tra le location dell’amata serie Tv Sandokan). Dopo anni di abbandono, il gioiello moresco immerso nella campagna toscana è tornato al centro dell’attenzione grazie a nuovi progetti di recupero. Un segnale importante che dimostra come il patrimonio storico, se valorizzato, può avere una seconda vita e tornare a raccontare la sua straordinaria storia.