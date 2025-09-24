La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ottobre è un mese che regala opportunità di viaggio uniche: da una parte i paesaggi autunnali, con le città americane e le foreste del New England che si tingono di rosso e oro, dall’altra la possibilità di scoprire luoghi meno affollati e più convenienti grazie alla cosiddetta bassa stagione intermedia. È quel momento dell’anno in cui il flusso turistico estivo si è ormai placato, ma le grandi ondate di vacanzieri invernali devono ancora iniziare.

Inoltre, per chi desidera cambiare prospettiva, basta guardare all’emisfero australe, dove ottobre coincide con la primavera: un invito a godersi il risveglio della natura in destinazioni come il Sudafrica o l’Argentina. Insomma, tra colori, clima favorevole e prezzi più accessibili, questo mese si rivela un’occasione ideale per partire e queste sono le migliori destinazioni dove andare a ottobre!

Fuerteventura, per una fuga autunnale al sole

Con i suoi scenari spettacolari e quasi extraterrestri, Fuerteventura conquista chiunque cerchi una fuga autunnale al sole. Quest’isola, la seconda più grande delle Canarie, regala paesaggi vulcanici che sembrano provenire da un altro pianeta e, mentre il resto d’Europa affronta giornate fredde e cieli grigi, qui il mese di ottobre ha tutt’altro sapore.

Le spiagge sono il vero fiore all’occhiello dell’isola: distese immense di sabbia dorata che vanno dalla Playa del Matorral, lunga e luminosa, alla remota Cofete, selvaggia e incontaminata, senza dimenticare le dune maestose del Parco Naturale di Corralejo.

Valle della Loira, a spasso tra castelli

Ottobre è il momento ideale per scoprire la Valle della Loira, una delle regioni più affascinanti della Francia, rinomata per i suoi vigneti, i castelli rinascimentali e i pittoreschi borghi che sembrano usciti da una cartolina. Una tappa assolutamente da non perdere in questo periodo è il Castello di Sully-sur-Loire che, in questo periodo, vanta uno scenario davvero magico. Le foglie sono vestite di tonalità dorate, il tiepido sole autunnale illumina la facciata e le cucurbitacee diventano le regine dei suoi giardini.

Al Castello di Chambord, invece, passeggiate tra le sue innumerevoli stanze e salite sulla famosa scala a doppia elica, che può essere percorsa da entrambi i lati: questa vi condurrà alle terrazze e agli incredibili panorami che offrono sulla tenuta e sui giardini alla francese che si estendono ai suoi piedi. Non perdetevi anche i quindici chilometri di piste ciclabili e i numerosi sentieri pedonali immersi nei colori autunnali!

Città del Capo, dove l’autunno profuma di primavera

Città del Capo è una destinazione ideale da visitare in ottobre, quando la primavera australe raggiunge il suo apice e la natura esplode di colori. È il periodo perfetto per vivere la città all’aria aperta: potete passeggiare tra le fioriture spettacolari del Giardino Botanico di Kirstenbosch, concedervi un tour tra i vigneti di Franschhoek o semplicemente dedicarvi al mare.

Le spiagge qui sono irresistibili: Camps Bay regala viste indimenticabili su Lion’s Head e sulla catena dei Dodici Apostoli, mentre Windmill Beach, a pochi passi da Boulders Beach, conquista con le sue acque limpide e i massi scenografici ideali per tuffarsi.

Edimburgo, tra le atmosfere gotiche di Halloween

Visitare Edimburgo a ottobre significa scoprire la capitale scozzese in uno dei momenti più suggestivi dell’anno. Le giornate iniziano ad accorciarsi, ma la città si accende di colori autunnali: i parchi come Holyrood e The Meadows si trasformano in tappeti di foglie dorate, mentre l’imponente Arthur’s Seat offre viste spettacolari sulla città avvolta da sfumature calde.

Le temperature fresche, ma non ancora rigide, rendono piacevoli le passeggiate lungo il Royal Mile o tra i vicoli medievali dell’Old Town, dove l’atmosfera gotica si sposa perfettamente con il mese di Halloween. Non a caso, a ottobre Edimburgo celebra festival ed eventi legati al folklore e alle leggende, regalando esperienze uniche tra tour dei fantasmi e serate culturali. Per gli amanti del whisky, inoltre, è anche il momento ideale per riscaldarsi in uno dei tanti pub storici!

Turchia, tra storia e natura alle giuste temperature

In Turchia, il mese di ottobre offre temperature miti e gradevoli, perfette per esplorare città e siti archeologici senza il caldo intenso dell’estate né le folle della piena stagione turistica. Istanbul, con le sue moschee maestose e i vivaci bazar, regala in autunno un’atmosfera ancora più suggestiva, mentre in Cappadocia i paesaggi lunari e i voli in mongolfiera assumono tonalità dorate sotto la luce autunnale.

Anche la costa turca, da Antalya a Bodrum, è ancora ideale per godersi qualche giornata al mare, con un clima che permette di rilassarsi sulle spiagge o di visitare antiche rovine affacciate sul Mediterraneo. Ottobre è dunque il momento perfetto per chi cerca un viaggio che combini cultura, natura e relax!

Kalamata, per un viaggio mitologico e gastronomico

Se Atene continua ad attirare folle di turisti fino a tardo autunno, Kalamata rappresenta un’alternativa più tranquilla e autentica per scoprire la Grecia a ottobre. Situata nel Peloponneso, questa città è famosa per il suo olio d’oliva e, proprio in questo periodo, si possono osservare i preparativi per la raccolta, un’esperienza che racconta la vera essenza del territorio.

Il centro storico, con i tetti in terracotta, le stradine acciottolate e le taverne tradizionali, invita a passeggiare con calma, magari dopo aver visitato il vivace mercato organizzato due volte a settimana. A dominare la città c’è il castello medievale, che regala splendide viste panoramiche. Ottobre è anche perfetto per attività all’aria aperta: dalle lunghe spiagge, ideali per rilassarsi senza la calura estiva, fino alle escursioni sul monte Taygetos. Per gli appassionati di storia, infine, una gita a Sparta offre un’immersione nell’antichità, tra teatro, Acropoli e il monumento a Leonida.

Seychelles, per chi non rinuncia a un bagno fuori stagione

Infine, ottobre è uno dei periodi migliori per visitare anche le Seychelles, quando il clima è stabile e piacevolmente caldo, con temperature che oscillano intorno ai 27°C. Le piogge sono scarse e il mare si presenta calmo e cristallino, condizioni ideali per attività come snorkeling e immersioni, grazie a una visibilità subacquea straordinaria che permette di ammirare coralli e pesci tropicali.

Le isole offrono spiagge da cartolina, come Anse Lazio a Praslin o Anse Source d’Argent a La Digue, perfette per chi cerca relax e panorami mozzafiato. In questo mese si possono inoltre osservare le tartarughe marine che depongono le uova, un’esperienza naturalistica unica!