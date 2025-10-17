Castello di Sammezzano: un sogno che torna a vivere tra arte e magia

Il Castello di Sammezzano in Toscana riaprirà le sue porte dopo decenni, con restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e del parco monumentale

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 17 Ottobre 2025 13:42

iStock
Entrata del Castello di Sammezzano

Dopo oltre trent’anni di abbandono, il Castello di Sammezzano a Leccio, nel comune di Reggello, sta finalmente vivendo una nuova vita. Celebre esempio di architettura orientale ed eclettica in Europa, il castello è oggetto di un progetto di messa in sicurezza e valorizzazione che mira a restituire splendore a uno dei tesori storici e culturali più affascinanti della Toscana.

Grazie all’impegno della Famiglia Moretti, il complesso, circondato dal suo suggestivo parco monumentale, sarà accessibile al pubblico, offrendo non solo un’esperienza visiva, ma anche culturale e sensoriale unica.

Città d'arte Itinerari culturali ToscanaItalia