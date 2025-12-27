Tra le città più sporche del mondo ci sono anche le italiane (secondo i viaggiatori): la classifica

Un’analisi su migliaia di recensioni online svela le città più sporche del mondo: tra queste compaiono anche quattro destinazioni italiane molto amate

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato:

Tra le città più sporche del mondo ci sono anche le italiane (secondo i viaggiatori): la classifica
iStock
Anche Roma tra le città più sporche del mondo

Quando immaginiamo una fuga urbana, pensiamo a caffè pittoreschi, piazze animate e monumenti iconici. Raramente, però, entrano nel quadro cestini stracolmi, rifiuti abbandonati o bagni pubblici poco igienici! Eppure, per chi viaggia, la pulizia è importante quanto l’offerta culturale. Lo conferma una recente analisi di Radical Storage basata su oltre 70.000 recensioni online lasciate da turisti negli ultimi dodici mesi, che ha messo a confronto 100 città tra le più visitate al mondo.

Il risultato? Accanto a destinazioni modello per ordine e decoro, emergono anche mete amatissime, incluse alcune italiane, percepite come sorprendentemente sporche.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.