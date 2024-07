Secondo le previsioni, gli aerei nel mondo raddoppieranno nei prossimi 20 anni

I viaggi in aereo sono sempre più richiesti e resta il mezzo di trasporto preferito dai viaggiatori: ecco come crescerà il numero di velivoli nei prossimi anni

Negli ultimi decenni, il numero di persone che viaggiano in tutto il mondo è aumentato in modo significativo. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui l’aumento del reddito disponibile, l’accessibilità dei trasporti e la crescente consapevolezza di diverse destinazioni turistiche. Tuttavia, uno dei principali contributi a questo fenomeno è stato lo sviluppo dell’aviazione commerciale.

L’aereo è diventato il mezzo di trasporto preferito per molte persone a causa della sua velocità, sicurezza e comodità. Grazie all’aereo, è possibile coprire grandi distanze in tempi relativamente brevi, consentendo alle persone di esplorare diverse parti del mondo in un solo viaggio. Inoltre, l’aviazione commerciale ha reso il turismo internazionale più accessibile e conveniente per molte persone, aprendo le porte a esperienze culturali e ricreative in luoghi lontani.

Una previsione di Airbus, società produttrice di aeromobili, rivela che il numero di velivoli attualmente nel mondo potrebbe addirittura raddoppiare entro il 2043. Scopriamo perché.

Breve storia del turismo in aereo

Il turismo in aereo ha iniziato a diffondersi su larga scala a partire dagli anni ’50 e ’60, quando i voli commerciali sono diventati più accessibili al pubblico. L’introduzione di aerei a reazione ha reso i voli più veloci ed efficienti, contribuendo all’espansione delle rotte aeree e alla creazione di nuovi collegamenti tra diverse città e paesi. Nel corso degli anni, l’industria del turismo è cresciuta in modo esponenziale, con sempre più persone che scelgono di viaggiare in aereo per scopi di svago, lavoro o visite familiari.

Oggi, il turismo in aereo rappresenta una parte significativa dell’industria turistica globale, generando entrate economiche considerevoli per molti paesi e contribuendo alla creazione di posti di lavoro. L’aviazione commerciale continua a evolversi per soddisfare le esigenze crescenti dei viaggiatori, offrendo opzioni di volo sempre più convenienti, servizi migliorati e una rete di collegamenti sempre più estesa.

Come aumenteranno gli aerei in 20 anni

Secondo le previsioni di Airbus, entro il 2043 la flotta globale di aerei commerciali potrebbe raddoppiare, passando da 24.260 a 48.230 velivoli. Questo aumento è attribuito alla crescente domanda di viaggi aerei da parte delle persone e alla crescita demografica ed economica in Asia. Airbus ha migliorato le sue precedenti proiezioni nel suo rapporto annuale “Global Market Forecast”.

Attualmente, ci sono 24.260 aerei commerciali in circolazione, ma entro il 2043 se non si verificano eventi traumatici come la pandemia, si prevede che il numero salga a 48.230. Durante questo periodo, sono previsti l’ingresso di 42.430 nuovi velivoli per il trasporto passeggeri e merci, con un valore economico stimato di circa 3.700 miliardi di dollari.

Secondo le proiezioni di Airbus, nel 2043 saranno ancora in servizio 5.800 aerei degli attuali 24.260, mentre gli altri saranno sostituiti da modelli più nuovi e efficienti. Si prevede che la maggior parte della flotta mondiale sarà composta da aerei a corridoio singolo, come gli Airbus A320neo e i Boeing 737 Max, utilizzati per le rotte brevi e medie. Si prevede anche un aumento dei velivoli a doppio corridoio per i voli intercontinentali, come gli Airbus A350 e A330neo e i Boeing 787 e 777X.

La Cina si prevede riceverà un quarto dei nuovi velivoli, con un totale di 9.520 consegne, mentre il resto dell’Asia ne riceverà 9.990. Altre regioni che riceveranno un numero significativo di nuovi aerei includono Europa e Russia (8.050), Nord America (7.100), Medio Oriente (3.740), America Latina (2.570) e Africa (1.460).

Queste previsioni indicano un futuro promettente per l’industria dell’aviazione commerciale, con un aumento significativo della flotta aerea globale per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei.