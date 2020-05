Meteo: piogge e temporali in arrivo, anche forti

editato in: da

È giunta al culmine l’ondata di caldo africano che sta avvolgendo il Sud Italia. A Palermo si sono toccati i 40,3°C.

L’arrivo di un vortice di bassa pressione sull’Italia, però, innescherà una fase di maltempo che condizionerà la prima parte di questa settimana. Già da lunedì l’alta pressione inizierà a dare i primi segni di cedimento. Sono in arrivo temporali anche molto forti sulla Sardegna e sull’arco alpino. Qualche piovasco sarà possibile anche su Umbria, Toscana e Lazio. Più stabile e soleggiato il meteo sul resto del Paese.

Nelle prossime ore, il vortice si sposterà rapidamente verso il Tirreno dando il via a una fase meteo a tratti anche perturbata, in particolare al Centro e su molte aree del Nord. A causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare non sono da escludere temporali anche di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e da grandinate.

Il peggioramento abbandonerà però il Nord già a metà settimana, quando temporali e raffiche di vento colpiranno soprattutto Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. Calano le temperature al Centro ma soprattutto al Sud e sulla Sicilia.

Con l’avvicinarsi del weekend, arrivano i primi segnali di una svolta verso il bel tempo. Ultime piogge sulla Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia prima di un successivo rapido miglioramento con il ritorno del sole praticamente su tutta l’Italia. Un ulteriore miglioramento è atteso per tutto il weekend, in particolare al Centro-Sud. Al Nord invece, già tra sabato e domenica si assisterà a una maggior tendenza temporalesca sui rilievi alpini e prealpini per l’approssimarsi di un nuovo vortice di bassa pressione dal Nord Europa, i cui effetti non sono ancora ben definiti.