Molise: piccolo ma infinitamente bello, il meglio della regione

Una terra ancora poco conosciuta dal turismo di massa, ma in cui si fondono in maniera sublime natura, storia, arte, antiche tradizioni e gastronomia. Attraversando questo meraviglioso territorio la sensazione che si ha è quella diParliamo delun vero scrigno di tesori preziosi dell'Italia Centro-Meridionale. Dei validi motivi per cui vale la pena visitarlo ve ne avevamo già parlato, tuttavia, abbiamo deciso di approfondire la questione, e lo facciamo illustrandovi alcuni dei gioielli meno noti di questa genuina regione italiana e che sicuramente vi faranno palpitare cuore.