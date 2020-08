Meteo: come sarà il tempo a Ferragosto

editato in: da

“Ottime notizie per il tempo previsto a Ferragosto”, rassicura il nostro esperto, il Colonnello Mario Giuliacci. Siamo sotto il dominio dell’anticiclone nordafricano che, però, nel corso della settimana ed entro Ferragosto se ne andrà, dapprima del Nord Italia e poi via via dal Centro. “Resterà qualcosa ancora al Sud”, dice Giuliacci.

“Dal punto di vista del caldo, quindi, ce la caveremo bene”, spiega “nel senso che i valori elevati li raggiungeremo solo al Sud, dove si toccheranno i 34-35°C. Sul resto dell’Italia, invece, le temperature si aggireranno intorno i 28-32°C, temperature normali e gradevoli per questo periodo dell’anno”.

Per quanto riguarda la pioggia, secondo l’esperto di meteorologia “non pioverà per Ferragosto nel 90% della nostra Penisola”, ma è possibile che ci siano delle perturbazioni atlantiche che, proprio nei giorni che precedono il 15 agosto, inizieranno ad aggredire l’anticiclone africano.

Proprio una di queste perturbazioni sopraggiungerà il 14 di agosto, alla vigilia del Ferragosto, lambirà le Alpi portando rovesci e temporali anche a Nord della valle del Po e colpirà anche la tarda giornata del 15 nelle zone interne del Centro Italia.

“Ma, tutto sommato”, conclude Giuliacci, “sarà una splendida giornata dalle Alpi fino alla Sicilia”.