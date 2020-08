Ferragosto last minute al mare, le mete italiane ideali

Ferragosto si avvicina e la voglia di passarlo al mare si fa sempre più forte. Per questo abbiamo pensato di darvi una serie di consigli su dove trascorrere la festa più calda dell'anno. Meravigliose destinazioni italiane in cui dirigersi anche all'ultimo minuto e, soprattutto, non troppo care. Ecco le località ideali del Belpaese per un Ferragosto last minute.