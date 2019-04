Meteo: come sarà l’estate 2019. Le previsioni in Italia

editato in: da

Dicono già l’estate 2019 sarà la più calda di sempre. Le ‘sparate’ su come sarà il clima sono iniziate e già dicono che sarà un’estate record.

Il Colonnello Mario Giuliacci sostiene che, se è vero che non si possa più parlare di estati veramente calde, “in quanto ormai fin dagli anni 2000 quasi tutte le estati sono state molto più calde di quelle del periodo che va dal 1970 al 2000”, non è corretto fare previsioni a lunga scadenza.

“Più calde di circa 2 o 3 gradi”, ricorda l’esperto di meteorologia “il che significa dal punto di vista statistico aumentare di quattro volte la probabilità di incorrere in un’ondata di caldo”.

Giuliacci spiega che “mediamente, in un’estate normale degli anni 2000, dobbiamo mettere in conto circa 40-50 giorni con temperature massime superiori ai 34°C. Quindi, senz’altro quella del 2019 sarà un’estate caldissima e ci farà soffrire. Tuttavia”, precisa “non sarà un’estate record”.

Il motivo è molto semplice: “l’estate in assoluto più calda è stata ancora quella del 2003, perché in quell’annata vi fu una forte siccità primaverile e vi fu un forte evento: il Niño (un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale nei mesi di dicembre e gennaio e che cade in media ogni cinque anni, ndr). Non sarà così calda nemmeno come l’estate del 2017, che è stata la seconda estate più calda di sempre. In quell’anno, infatti, ci fu un periodo di dieci mesi che precedette l’estate estremamente siccitoso”.

Per concludere, avverte il Colonello Giuliacci “Nell’estate di quest’anno la siccità non c’è, per fortuna, in quanto è stata scongiurata dalle ultime copiose piogge e da altre che ne seguiranno. Ci sarà sì un Niño, ma sarà debole, pertanto, bene che vada, potremmo aspettarci un’estate come quella dell’anno scorso. Nel 2018, infatti, l’estate ci ha fatto comunque soffrire. Forse per l’estate 2019 ci sarà qualche pizzico di caldo in più”.