Meteo: poche piogge e temperature in crescita

Con il suo inizio ufficiale la primavera torna ad alzare la testa: tra oggi e domani infatti le temperature saliranno in gran parte d’Italia, mentre le piogge saranno poche e rimarranno confinate all’estremo Sud.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nella giornata odierna quindi pioverà solo in Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna, mentre nel resto d’Italia splenderà il sole, disturbato da un po’ di nuvolosità innocua solo in Basilicata, Campania e Puglia.

A dare fastidio, in molte regioni, sarà perciò soprattutto il vento, che soffierà ancora piuttosto intenso in gran parte del Centrosud. Le temperature invece saliranno praticamente in tutta Italia: si attenuerà quindi il freddo degli ultimi giorni.

Domani, venerdì, non ci saranno grossi cambiamenti: quindi un’altra giornata nuvolosa e a tratti piovosa in Sicilia e Sardegna, con il sole che invece sarà protagonista nel resto d’Italia. Le temperature però saliranno ulteriormente e in diverse città cominceranno a salire leggermente al di sopra dei valori medi stagionali: in particolare sono attese delle punte fino a 21-22 gradi al Nord e nel medio versante tirrenico.