Meteo: giornata piuttosto nuvolosa, ma con poche piogge

Anche oggi le nuvole si spingeranno su gran parte dell’Italia, ma rispetto a ieri porteranno meno piogge lasceranno spazi più ampi al sole.

In base alle previsioni dei meteorologi di www.meteogiuliacci.it, la giornata odierna infatti in gran parte del Paese sarà caratterizzata dall’alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con poche piogge per lo più concentrate sul medio versante adriatico e sulle Isole Maggiori.

Inoltre le temperature in molte regioni torneranno a salire, e tutto ciò significa che la giornata risulterà insolitamente mite, con valori massimi di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali in numerose città.

Domani poi ci attende un ulteriore miglioramento del tempo, con il sole che tornerà a splendere in gran parte del Paese: solo in Calabria, Sicilia e Sardegna insisteranno un po’ di nuvole accompagnate anche da qualche scroscio di pioggia residuo.

Le temperature, complice il sole, in diverse zone andranno incontro a un ulteriore lieve aumento, per cui anche la giornata di domani sarà decisamente mite.