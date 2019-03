Meteo: venerdì in generale soleggiato e mite

editato in: da

L’ultima perturbazione è oramai lontana, mentre un altro sistema nuvoloso di origine atlantica nelle prossime ore si limiterà a lambire le regioni settentrionali: insomma, la giornata odierna sarà caratterizzata da una situazione meteo in generale buona.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore infatti insisteranno un po’ di nuvole solo sulle Alpi, le più vicine pianure del Nord, all’estremo Sud e nelle Isole Maggiori, ma i fenomeni atmosferici saranno comunque pochi e per lo più a carattere transitorio: isolati piovaschi infatti si limiteranno a bagnare la Calabria meridionale, il nord della Sicilia e l’Arco Alpino, qui accompagnate da nevicate a quote medio-alte; possibile che a tratti qualche pioggia si spinga anche sulle pianure più vicine alle Alpi.

Quindi in gran parte d’Italia splenderà il sole, con temperature pomeridiane quasi dappertutto in crescita, nel complesso gradevoli e al di sopra delle medie stagionali.

Una nuova perturbazione però raggiungerà l’Italia nel corso del fine settimana: dopo un sabato in gran parte soleggiato, nella giornata di domenica quindi tornerà ad aumentare la nuvolosità, soprattutto al Centronord, con piogge intermittenti che bagneranno soprattutto Piemonte, Liguria e Lombardia.

Le temperature invece, tra alti e bassi, rimarranno in generale gradevoli, con valori che addirittura sabato si spingeranno fino a punte di 22-23 gradi.