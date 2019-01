Meteo: con l’alta pressione, parentesi più stabile per qualche ora

editato in: da

La perturbazione giunta sull’Italia nelle ultime ore della giornata di domenica, ma con effetti solo sulle regioni meridionali, abbandonerà la Penisola lasciando maggiore spazio all’anticiclone delle Azzorre che garantirà il bel tempo su gran parte del Territorio.

La ventilazione rimarrà sempre moderata o forte, con locali ulteriori rinforzi sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici, ove disponendosi dai quadranti settentrionali potrebbero attivare anche burrasche su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare lungo i settori costieri.

Dopo le temperature particolarmente miti (con punte persino di 20 gradi sulle coste liguri) delle ultime ore, seguirà un sensibile calo termico grazie al flusso di aria più fredda dal Nord Europa, sempre in seno alle correnti settentrionali.

La flessione risulterà maggiormente incisiva sulle regioni centrali adriatiche e quelle meridionali, con differenze mediamente comprese tra i 4 ed i 6 gradi rispetto al giorno precedente.

Come ci conferma Mario Giuliacci, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, il tempo per la giornata odierna si presenterà quindi nel complesso stabile sulle regioni centro settentrionali, con al più qualche foschia o banco di nebbia lungo le pianure durante le ore più fredde, in rapido assorbimento dalla mattinata; una residua variabilità interesserà la Puglia e la Calabria ionica, ma con fenomeni in rapido transito, seguiti da maggiori spazi sereni già dal pomeriggio.

Una maggiore variabilità per infiltrazioni più umide ed instabili subentrerà invece nella giornata di domani, mercoledì 16 gennaio, con deboli piogge in arrivo sui settori occidentali tirrenici dalla serata, preludio di un blando guasto del tempo.