Meteo: diffuse nevicate fino in costa sul medio e basso Adriatico

editato in: da

Il nucleo di aria artica giunto sull’area Balcanica nella giornata di ieri ha iniziato nella notte a filtrare sull’Adriatico ed invaderà oggi, giovedì 3 gennaio, tutta l’Italia portando un’ondata di freddo di spessore.

Si tratta dell’ondata più intensa dall’inizio dell’inverno e probabilmente sarà anche la più intensa delle ultime 3 – 4 stagioni invernali. Oltre ad un cospicuo calo dei valori termici innescherà anche nevicate fino alle coste su Marche, Abruzzo, Molise e persino sulla Puglia; nevicate invece fino in collina, ma a quote generalmente inferiori ai 500 metri, su Campania, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia settentrionale.

Le temperature diminuiranno localmente di 10-15 gradi, flessione naturalmente più sensibile lungo i rilievi appenninici, con massime inferiori ai 5 gradi su tutta l’Italia. Attenzione alle forti gelate soprattutto al centro-nord e alle intese correnti nord orientali che attraverseranno la Penisola, con raffiche che potrebbero raggiungere gli 80 – 90 km orari sulle regioni centro-meridionali.

Una ventilazione a tratti vivace che farà percepire una temperatura inferiore di 10 gradi rispetto a quella letta sul termometro.

Come ci conferma il nostro Colonnello Mario Giuliacci, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, questa fase meteo ci accompagnerà per un paio di giorni fino alle porte dell’Epifania, quando verrà avviata una seconda fase più tranquilla su tutta la Penisola, grazie all’estensione dell’alta pressione presente sui settori occidentali europei che confinerà il nocciolo gelido sui settori orientali del continente.

Di nuovo bel tempo quindi tra il 6 ed il 9 di gennaio, anche se il cuscinetto di aria fredda resterà quasi intatto sull’areale del Mediterraneo, per cui continuerà a far freddo anche in queste giornate più soleggiate.