Roma è la città più bella da scoprire a piedi in tutta Europa: a svelarlo è il tabloid britannico Mirror che ha riportato il riconoscimento di GuruWalk, piattaforma specializzata nei tour a piedi. Gli esperti hanno svelato che la capitale italiana è una delle più ricche di storia e cultura tanto da essere riconosciuta come un vero e proprio museo a cielo aperto.

Strade lastricate di storia, monumenti eterni e piazze che lasciano a bocca aperta: Roma si è guadagnata il primo posto della top 10 spiccando per proposte in linea con un turismo sostenibile e un’esperienza di viaggio da fare passo dopo passo. Un primato importante quello della capitale che riesce a sbaragliare la concorrenza europea e fa brillare l’Italia mostrando tantissime opere d’arte raggiungibili a piedi ma anche numerose chicche nascoste lontane dall’overtourism.

Roma, al primo posto della top 10 Best walking cities 2025

A differenza di scoprire i suoi luoghi più iconici molte altre capitali europee dove gli spostamenti spesso richiedono metro, autobus o lunghi tragitti in taxi, Roma regala la possibilità camminando. Ogni angolo cela un’opera d’arte, una rovina, una storia. Non serve una guida turistica per sentirsi immersi in un museo a cielo aperto.

Dalle glorie dell’antichità ai capolavori barocchi, dai giardini segreti alle scalinate celebri, Roma è un invito costante alla scoperta lenta, personale, intima. Secondo GuruWalk che ha redatto la classifica riportata dal Mirror, la Città Eterna resta una meta amata dai viaggiatori di tutto il mondo che restano a bocca aperta davanti alla storia antica che racconta.

L’itinerario per scoprire Roma a piedi

La classifica delle città in cui camminare è più piacevole fare un itinerario ha incoronato Roma al primo posto e per scoprire la capitale italiana l’opzione migliore è partire dal Colosseo, simbolo universale e conosciuto in tutto il mondo.

L’anfiteatro più grande mai costruito ospitava oltre 80.000 spettatori intenti a godersi spettacoli teatrali, lotte di gladiatori e simulazioni navali. All’esterno la passeggiata dà modo di osservare le rovine e le dimensioni davvero ragguardevoli.

Lì vicino c’è il foro romano con il tempio di Saturno, l’arco di Settimio Severo e la basilica di Massenzio, nomi che raccontano il passato glorioso dell’urbe. Camminare tra queste rovine è davvero suggestivo.

Ci si sposta a piedi verso il Pantheon, uno dei monumenti più antichi meglio conservati al mondo. È stato costruito come tempio dedicato alle divinità e oggi è un luogo di culto con una sua particolarità: la cupola con un foro. All’interno si trovano anche le tombe di alcuni re d’Italia e di Raffaello, il grande artista rinascimentale.

Passeggiando per le vie del centro storico si arriva in pochi minuti alla fontana di Trevi: inutile presentarla, è così famosa che in ogni angolo del mondo ne sono innamorati. La costruzione barocca e imponente è una vera e propria leggenda tanto da essere diventata protagonista di molte scene cinematografiche. Una curiosità? I turisti lanciano una monetina esprimendo il desiderio di tornare a Roma e sembrerebbe che ogni giorno vengano raccolti circa 3.000 euro poi devoluti a enti di beneficenza.

La camminata prosegue, direzione piazza di Spagna dove si trova la suggestiva scalinata di Trinità dei Monti: altissima, è strutturata in 135 scalini è una delle tappe immancabili. Una volta in cima si gode di una splendida vista e magari ci si può concedere un momento di shopping percorrendo via del Corso o raggiungere la suggestiva piazza del Popolo dove le chiese gemelle e gli obelischi sanno conquistare al primo sguardo.

Da non perdere il Vaticano, la città-stato simbolo del cattolicesimo che dà modo di varcare i confini italiani senza allontanarsi troppo. A dominare la scena la basilica di San Pietro che conquista il ruolo di protagonista nella piazza, seguono poi i musei vaticani e l’incantevole cappella Sistina al cui interno è custodito l’affresco del Giudizio Universale di Michelangelo.

Proseguendo lungo le rive del Tevere si giunge a Castel Sant’Angelo, antica tomba dell’imperatore Adriano, trasformata poi in fortezza papale e infine in museo. Salire sulla sua terrazza significa avere una delle viste più suggestive sulla città e sul Vaticano. Le passeggiate lungo le banchine del fiume, soprattutto al tramonto, offrono scorci romantici, lontani dal traffico e immersi nel silenzio, ideali per chi cerca un contatto più autentico con la città. Roma però non è solo monumenti e soprattutto ha tantissime opzioni nascoste, segrete e pronte a stupire.

Durante l’estate un altro luogo molto bello da scoprire è senza dubbio Villa Borghese: il parco, con tanto di laghetto con barche a remi e un bioparco, conquista tutti, dalle giovani coppie d’innamorati alle famiglie con i bambini.

La classifica delle 10 Best walking cities 2025

Subito dopo Roma nella classifica troviamo Budapest e Madrid, due splendide capitali che hanno molto da raccontare a livello architettonico e con centri storici contenuti perfetti per essere scoperti in un weekend. Budapest, soprannominata la Parigi dell’Est incanta con itinerari da sogno da percorrere a piedi. Terzo posto per Madrid, la capitale spagnola conquista per tapas, vitalità solare, piazze animate, parchi e un centro storico da percorrere fino a raggiungere il museo del Prado.

Roma non è l’unica città in classifica, nella top 10 compare anche Firenze. Il capoluogo toscano simbolo del Rinascimento ha un itinerario fattibilissimo a piedi in un weekend per scoprire piazza della Signoria, il duomo, Ponte Vecchio, Santa Croce. La nazione che invece compare con più località nella selezione estesa di 100 località è la Spagna con ben 25 mete, seguita poi dall’Italia con 8 menzioni e dalla Francia con 5 destinazioni.

Roma guida la top 10 delle città europee più camminabili, ma condivide il podio con altre splendide destinazioni:

Roma, Budapest Madrid Praga Barcellona Lisbona Londra Firenze Amsterdam Berlino

La classifica vuole sottolineare come ci si stia muovendo sempre più verso uno slow tourism rispettoso dei luoghi e green, prediligendo itinerari a piedi rispetto all’uso di automobili. Roma in questo sa brillare, con itinerari da sogno e tematici che incantano proprio tutti.