In crociera come i vip sullo yacht di Richard Branson

Se pensavi che Richard Branson possedesse “solo” due isole private, una compagnia area e una nuova compagnia crocieristica, ti sbagliavi: non sono queste, le uniche strardinarie cose del magnate che puoi prenotare.

Di Richard Branson esiste anche un lussuoso catamarano, e lo puoi affittare. Budget permettendo, ovviamente. Si tratta del Bella Vita, la barca – che lui amava chiamare Necker Belle, dal nome dell’isola Necker Island – che possedette sino al 2018, quando la vendette per 3 milioni di dollari. Oggi, ecco che quella barca può essere affittata settimanalmente, per sentirsi un po’ come il celebre e amatissimo bilionario britannico.

Basta rivolgersi al sito Charter World, e prenotare quello che è uno tra i più grandi catamarani al mondo, insignito nel 2010 col World Superyacht Awards e realizzato in fibra di carbonio iper leggera. Costruito nel 2003 e acquistato da Richard Branson nel 2009, il Bella Vita può ospitare sino a dieci passeggeri nelle sue quattro cabine (una suite padronale, una cabina con letto matrimoniale e due con letti singoli, tutte dotate di TV a schermo piatto e di iPod docking station) oltre a sei membri dell’equipaggio.Â

Camere a parte, il catamarano ospita anche un grande salone in legno d’acero e bambù, a creare un’atmosfera esotica e rilassata. «Amo il mio catamarano. Gli spazi a bordo sono ampi, è molto più stabile di un tradizionale monoscafo e quindi perfetto anche per chi soffre il mal di mare. Adoro ospitare i miei amici, e insieme a loro andare alla scoperta delle isole», aveva dichiarato Branson quando ancora lo possedeva.

Oggi, il Bella Vita può essere affittato per 70.000 dollari a settimana, e utilizzato per navigare le acque dei Caraibi, e i dintorni delle Isole Sopravento Meridionali e le Isole Sopravento Settentrionali (nelle Piccole Antille), le Isole Vergini Britanniche, l’isola di Saint Vincente e Grenadine, le Isole Vergini Americane, Saint Lucia, Saint Kitts e Nevis, Saint-Barthélemy, l’isola di Jost Van Dyke. Isole straordinarie, a cui approdare. Oppure, da ammirare sottacqua! Perché il Bella Vita offre anche due piccoli sommergibili.

Per un’esperienza indimenticabile, da veri super ricchi.