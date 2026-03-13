Tra paludi, corsi d'acqua e maree reali, ecco i luoghi dove è stata ambientata la miniserie Tv di Sky Atlantic

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@SKY La protagonista Kelly Reilly nella serie Tv Sky Atlantic Under Salt Marsh

Siamo abituati a vedere Kelly Reilly come una fatalona che indossa boots da cowboy e ampie scollature in Yellowstone dove interpreta Beth Dutton, figlia del magnate e allevatore di bestiame del Montana. In Under Salt Marsh – Segreti sommersi si presenta sotto tutt’altra veste. La miniserie Tv di Sky Atlantic vede Jackie Ellis, ex investigatrice e ora insegnante della piccola scuola locale su un’isola del Galles, indagare su un crimine che ha sconvolto – e che ancora sconvolge – il villaggio di Morfa Halen.

Il thriller poliziesco che racconta la storia della comunità gallese molto unita, ma che rappresenta comunque un microcosmo con buoni e cattivi, e che viene sconvolta dalla scoperta del corpo di un ragazzino riverso in un canale (un’altra bambina molto vicina a Jackie era sparita tre anni prima) è ambientato in un luogo che ha dell’incredibile: un’isola che oramai, a causa dei cambiamenti climatici, è praticamente sotto il livello del mare, dove paludi, canali e acqua invadono ogni strada e ogni luogo. Un paradiso naturale che rischia prima o poi di sparire, proprio come sta per accadere per l’arrivo di una terribile tempesta che potrebbe sommergere l’intero villaggio, sorto proprio lungo la costa.

La trama di Under Salt Marsh

Quando il corpo di un bambino di nove anni viene scoperto in un canale di scolo ad Under Salt Marsh, l’insegnante locale Jackie Ellis crede che possa essere collegato alla scomparsa di sua nipote Nessa scomparsa da tre anni. Jackie era una detective quando la bambina sparì, un caso che le costò la carriera e distrusse la sua amicizia con l’ex collega, il detective Eric Bull (l’attore inglese Rafe Spall), che torna nella remota cittadina del Galles dopo non essere riuscito a risolvere l’accaduto.

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Le location di Under Salt Marsh

La cittadina dalle case color pastello affacciate sulla costa dell’isola in cui è ambientato Under Salt Marsh si chiama Morfa Halen, un luogo che non esiste nella realtà. Ma il cast e la troupe hanno girato davvero nel Galles, in paesaggi in cui gli elementi giocano un ruolo determinante nel plasmare la vita quotidiana. Le scene della serie sono state girate in gran parte alla Baia di Barmouth, nel Galles Nord-occidentale, una località turistica e balneare nella contea di Gwynedd e che fa parte del Parco Nazionale di Snowdonia, lungo la foce del fiume Mawddach (in questa zona così selvaggia è stata ambientata anche la seconda stagione di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones, e la quarta stagione di The Witcher).

L’estuario è il punto in cui il fiume (Afon Mawddach, in gallese) incontra il mare e forma uno splendido estuario sabbioso. Alla foce si trova la città di Barmouth e, a 13 km nell’entroterra, la città di Dolgellau, collegata alla costa dal Mawddach Trail, un percorso per pedoni e ciclisti che fa parte della pista ciclabile Sustrans che attraversa il Galles.

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Questa zona del Galles è molto rinomata per il turismo outdoor, per i sentieri naturalistici e per il birdwatching (nella serie sono tante le scene di stormi di uccelli e uno dei protagonisti, Gareth Morgan, interpretato dall’attore gallese Dino Fetscher, si è trasferito sull’isola come tecnico ambientale proprio per studiare le maree e i fenomeni naturali).

Il cast e la troupe hanno girando scene anche ad Anglesey, sulla punta del Galles, nella foresta di Newborough, a Niwbwrch e nello Stretto di Menai (dove è riconoscibile il celebre ponte), un luogo soggetto alle maree e quindi perfetto per la trama della serie. Le particolari condizioni ambientali causate dalle maree rendono l’ecosistema dello stretto unico: infatti, è ricco di porifere e la costa di Anglesey che costeggia lo stretto e la costa orientale sono state dichiarate Area di straordinaria bellezza naturale.

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Altre location chiave della miniserie includono il villaggio costiero di Fairbourne, sulla sponda opposta a Barmouth, dove c’è una lunga strada a ridosso del mare che è servita per le scene dell’arrivo della tempesta. Strano ma vero, questa località è una meta turistica specie d’estate, tanto che ci arriva persino il treno ed è l’unica ferrovia a scartamento ridotto del Galles che scorre lungo la costa-

Le scene della scuola elementare dove insegna Jackie e frequentata anche dai bambini scomparsi – l’unica di Morfa Halen, del resto – è la Rhigos Primary School che si trova a Rhondda Cynon Taf, Per le scene negli abitati si è girato nel villaggio di Llanbedr, mentre per gli spazi aperti la produzione è andata a Shell Island, dove si trova uno dei camping più grande d’Europa con ben 800 piazzole.

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La Spider Island della serie, dove vive ancora più isolata rispetto agli altri una piccola comunità, invece, non è una location reale, ma è stata ricostruita appositamente in studio. Molte scene, difatti sono state girate a Cardiff, la Capitale del Galles, dove è stata ricostruita una palude per il gran finale, anche se sono state usate molte paludi reali della zona (che evidentemente non mancano).