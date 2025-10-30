Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

iStock/Netflix Le location di The Witcher 4

Tratta dall’omonima saga letteraria di Andrzej Sapkowski, la serie fantasy action drama di Netflix The Witcher è creata da Lauren Schmidt Hissrich. La quarta stagione segna il ritorno dello show con Liam Hemsworth, che prende il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, il quale intraprende un nuovo viaggio pieno di avventure e sfide. A causa degli eventi che hanno sconvolto il Continente nella stagione precedente, il protagonista si trova separato da Yennefer e Ciri.

Mentre i tre seguono percorsi diversi attraverso la terra dilaniata dalla guerra del Continente, ciascuno dovrà affrontare numerosi demoni lungo il proprio cammino. Nonostante la solitudine e i pericoli, Geralt, Yennefer e Ciri incontrano alleati inaspettati che aumentano le loro possibilità di sopravvivere al vero e proprio battesimo del fuoco.

Inoltre, i tre sperano di riunirsi grazie ai gruppi di emarginati e compagni incontrati durante i loro viaggi. Il mondo immaginario in cui si svolge la storia segue lo stile delle stagioni precedenti, con scenari pittoreschi e surreali, sottolineando l’elemento fantastico che caratterizza l’intera narrazione.

Dove è stata girata

Le riprese della quarta stagione di The Witcher si sono svolte tra Inghilterra e Galles, toccando diverse location tra Surrey, Devon, Gloucestershire e Gwynedd. Secondo le fonti, la produzione principale è partita nell’aprile 2024 e si è protratta per circa sei mesi, fino alla fine di ottobre dello stesso anno.

Netflix

Nel Devon in particolare, sono state utilizzate le aree circostanti Haytor Quarry e le Haytor Rocks, presenti in diverse scene della stagione. Un’altra location scelta dalla produzione è stata la foresta di Puzzlewood, una popolare attrazione turistica situata vicino a Coleford nel Gloucestershire, dove sono state girate numerose scene notturne particolarmente suggestive. La vecchia foresta è stata presente anche in Star Wars e Doctor Who ed è una delle ambientazioni all’aperto più famose sullo schermo.

iStock

Surrey, Inghilterra

Gran parte delle riprese della quarta stagione di The Witcher si è svolta nella contea cerimoniale del Surrey (dove è stato girato anche The Sandman 2), situata nel sud-est dell’Inghilterra. Come già accaduto per le stagioni precedenti, la produzione ha nuovamente sfruttato le strutture dei Longcross Studios, in Chobham Lane, nella cittadina di Chertsey. Lo studio dispone di quattro teatri di posa principali di diverse dimensioni e di otto “meganova stages”, oltre a 120 uffici, laboratori, un ampio parcheggio, un backlot di 200 acri, magazzini per i costumi e tutte le infrastrutture necessarie per la realizzazione di grandi produzioni cinematografiche e televisive.

Tra i mesi di maggio e giugno, diversi membri del cast e della troupe sono stati avvistati mentre giravano scene importanti presso la Waverley Abbey, la prima abbazia cistercense costruita in Inghilterra, situata a pochi chilometri da Farnham. Alcune sequenze con i Rats sarebbero state invece girate a Hankley Common, una riserva naturale di 1.400 acri che si trova a Elstead.

Altri momenti cruciali della stagione sono stati filmati nel Muslim Burial Ground di Woking e nella suggestiva Crystal Grotto, lungo Portsmouth Road a Cobham. Infine, diverse riprese in esterni si sono svolte nei dintorni di Bourne Wood, vicino a Farnham, e nella riserva naturale di Thursley Common, nel distretto di Waverley.

iStock

Gwynedd, Galles

Nelle fasi finali della produzione, nel settembre 2024, Liam Hemsworth insieme al resto del cast e della troupe si è trasferito nella contea cerimoniale di Gwynedd. Il lago di origine glaciale Llyn Padarn è stato una delle location principali della stagione, poiché le scene della Battaglia del Ponte sono state girate sia sul lago sia nelle aree circostanti, inclusa la cittadina di Llanberis.

Per agevolare le riprese, la troupe ha realizzato un porto galleggiante temporaneo sul lato nord del lago, vicino a Craig yr Undeb (Union Rock), e una torre di castello finta. Alcune sequenze chiave sono state inoltre registrate al National Slate Museum, situato all’interno del Padarn Country Park a Llanberis, e al Castello di Dolbadarn, alla base del Llanberis Pass.

Inoltre, le sequenze che raffigurano il viaggio dell’Hansa attraverso terreni pericolosi sono state girate nello Snowdonia National Park, vale a dire nelle vicinanze di Llyn Gwynant, le cui scogliere rocciose e sentieri di montagna sono stati inclusi. L’estetica della serie è esaltata dalla bellezza naturale del paesaggio gallese, che ha dato vita alle scene di viaggio più cinematografiche.