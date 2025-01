I segreti di Twin Peaks, le location della serie tv di David Lynch

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Istock, Ansa Cascata di Snoqualmie nel Pacific Northwest, Washington State

Riscoprire le location dove è ambientata la serie tv Twin Peaks è un modo per rendere omaggio a David Lynch, il visionario regista recentemente scomparso, che ha plasmato l’universo onirico del cult televisivo degli anni ‘90. Inutile cercare la città di Twin Peaks sulle mappe, per il semplice fatto che non esiste nella realtà. Ma seguendo le indicazioni dell’agente speciale dell’FBI Dale Cooper, che nell’episodio pilota la localizza “cinque miglia a sud del confine canadese e dodici miglia a ovest del confine di stato”, ci si trova immersi nei paesaggi mozzafiato del Pacific Northwest nello stato di Washington. Per la precisione, nelle città di Snoqualmie, North Bend e Fall City che sono state le location principali delle riprese di Twin Peaks. Scopriamo alcuni dei luoghi che ancora oggi, oltre 30 anni dopo il debutto della serie tv, continuano ad attirare migliaia di fan da tutto il mondo.

Dove si trova l’Hotel di Twin Peaks?

Gran parte della serie è ambientata al Great Northern Hotel, dove risiede il personaggio principale, l’agente dell’FBI Dale Cooper. Gli esterni di quello che è ormai conosciuto come l’hotel di Twin Peaks appartengono al Salish Lodge & Spa di Snoqualmie, WA, mentre gli interni siano stati girati al Kiana Lodge, un edificio d’epoca a quasi due ore di distanza. Tuttavia, al bar del Salish è comunque possibile gustare un cocktail dedicato all’agente Dale Cooper: un tributo irrinunciabile per ogni fan. Situato a poco più di 50 chilometri da Seattle, questa lussuosa struttura si erge sopra la maestosa cascata Snoqualmie, la cui immagine apre ogni episodio della serie. Alta 82 metri, è una delle attrazioni panoramiche più famose dello stato di Washington, visitata ogni anno da oltre un milione e mezzo di turisti.

Il Double R Diner (Twede’s Cafe, North Bend, Washington)

Il Double R Diner, cuore pulsante della comunità di Twin Peaks, è nella realtà il Twede’s Cafe, un accogliente locale nel centro di North Bend. Con i suoi 80 anni di storia, Twede’s ha mantenuto intatto il fascino originale, tanto che David Lynch ha scelto di filmare qui tutte le scene del diner in Twin Peaks: Fire Walk With Me e Twin Peaks: The Return. Oltre a fare un salto nel tempo, gustare una fetta della celebre cherry pie e un caffè “damn fine”, i visitatori possono anche acquistare gadget a tema Twin Peaks.

Fonte: ANSA

L’ufficio dello sceriffo di Twin Peaks (DirtFish, Snoqualmie, Washington)

L’ufficio dello sceriffo, fulcro delle indagini sull’omicidio di Laura Palmer, era originariamente la sede amministrativa della Weyerhaeuser Sawmill. Oggi, questo edificio ospita DirtFish, una scuola di rally che accoglie calorosamente i fan della serie. Nonostante l’esterno abbia subito cambiamenti, l’interno conserva ancora molti dettagli originali, incluso l’angolo dove lavorava Lucy, la receptionist. All’esterno, una camionetta del dipartimento dello sceriffo è a disposizione per l’immancabile foto di rito.

Il cartello di benvenuto a Twin Peaks (Snoqualmie, Washington)

Sebbene il cartello “Welcome to Twin Peaks” sia scomparso poco dopo essere stato installato nel 2017, il luogo dove appariva nei titoli di testa è ancora meta di pellegrinaggi. Situato lungo la SE Reinig Road, questo angolo di strada resta comunque lo sfondo perfetto per chi vuole ricreare la scena con un cartello “home made”. Nelle vicinanze si trova anche il Reinig Bridge, dove Ronette Pulaski emerge dai boschi: un altro luogo emblematico che i fan non possono perdere.

The Roadhouse (Roadhouse Restaurant and Inn, Fall City, Washington)

Il Bang Bang Bar, conosciuto come The Roadhouse nella serie, è in realtà il Roadhouse Restaurant and Inn, un pub storico aperto dal 1916. Anche se le scene interne sono state girate su un set, l’esterno del locale è rimasto pressoché invariato. Dietro il ristorante si trova il Bookhouse, quartier generale della misteriosa società dei Bookhouse Boys. Per i fan, un luogo da visitare assolutamente, a soli pochi chilometri dalle cascate Snoqualmie.