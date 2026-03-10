Ufficio Stampa Netflix/iStock Il paesaggio di Spokane e i protagonisti di Train Dreams

Tra i titoli più discussi della stagione cinematografica c’è senza dubbio Train Dreams, il film diretto da Clint Bentley e tratto dalla celebre novella di Denis Johnson. La pellicola western di Netflix è tra le candidate agli Oscar con ben quattro nomination e molti osservatori lo indicano anche tra i favoriti per la miglior fotografia.

La forza del film non sta solo nella storia, ma anche nelle location naturali mozzafiato che diventano parte integrante del racconto.

Di cosa parla Train Dreams

Ambientato nell’America di inizio ‘900, Train Dreams racconta la vita di Robert Grainier – interpretato da Joel Edgerton, candidato al Golden Globe – un lavoratore delle ferrovie e boscaiolo che vive tra le foreste del Pacifico nord-occidentale. La storia segue decenni della sua vita, tra lavoro duro, tragedie personali e il rapporto profondo con una natura tanto affascinante quanto spietata.

Attraverso il viaggio del protagonista, il film esplora temi universali come la solitudine, la perdita, la memoria e il cambiamento di un’America che sta entrando nell’era moderna. La pellicola è anche una storia d’amore tra i due personaggi principali: Robert Grainier (Joel Edgerton) e sua moglie Gladys (Felicity Jones).

Dove è stato girato Train Dreams

Per ricreare l’atmosfera autentica dell’America di inizio Novecento, la produzione di Train Dreams ha scelto di girare quasi interamente nello stato di Washington, negli Stati Uniti. L’area dell’Eastern Washington è famosa per i suoi paesaggi spettacolari: foreste fitte, montagne, fiumi e piccoli centri che conservano ancora oggi un forte legame con il passato ferroviario e con l’industria del legname.

Spokane

La città di Spokane è stata una delle basi principali della produzione. Conosciuta per i suoi paesaggi attraversati dal fiume Spokane e per i quartieri storici, la città offre un mix ideale tra ambienti urbani e naturali.

Metaline Falls

Il piccolo centro di Metaline Falls, situato nella parte nord-orientale dello stato di Washington, è stato scelto per diverse sequenze ambientate in scenari naturali particolarmente suggestivi e incontaminati.

Colville

Anche Colville, nel nord-est dello stato di Washington, ha ospitato alcune riprese. Qui la troupe ha sfruttato aree legate alla tradizione del disboscamento, con paesaggi dominati da foreste e campi di lavoro del legname.

Snoqualmie

La cittadina di Snoqualmie, nella contea di King, è stata utilizzata per diverse scene legate al mondo ferroviario. In questa località, le riprese sono state fatte con il supporto del Northwest Railway Museum.

Il Snoqualmie Falls Hydroelectric Museum è stato invece usato per una scena iconica e cruciale durante la quale i passeggeri scappano da un potente incendio boschivo.

North Bend

Situata vicino all’area di Snoqualmie, North Bend è un’altra importante location del film. I suoi paesaggi montani e le foreste circostanti sono stati utilizzati per girare alcune delle sequenze più suggestive, contribuendo a creare l’atmosfera selvaggia e contemplativa che caratterizza la pellicola.

Anche il Rattlesnake Lake a sud di North Bend è stata location di alcune scene chiave del film.

Chewelah

La cittadina di Chewelah, nel nord-est dello stato, compare in alcune scene grazie alla sua atmosfera rurale e alle sue strade tranquille. Il contesto naturale e l’architettura locale si sono prestate bene a ricreare l’ambientazione storica del film.

Tekoa

Infine, alcune riprese sono state realizzate anche a Tekoa, una piccola comunità dello stato di Washington nell’America del Nord conosciuta per i paesaggi agricoli e alcune strutture ferroviarie che si sono adattate facilmente alla trama.