Dove è ambientata Squid Game 3? Tutti i luoghi chiave della nuova stagione

La terza stagione di Squid Game disponibile su Netflix non solo espande la portata narrativa della serie, ma amplia anche la varietà e la simbologia dei luoghi in cui si svolge l’azione. Rispetto alle stagioni precedenti, gli ambienti diventano più ambiziosi, più stratificati e decisamente più centrali nel costruire la tensione e il messaggio sociale dell’opera. Nel cuore della terza stagione c’è una nuova struttura creata per ospitare i giochi, molto diversa dal bunker labirintico delle prime due stagioni. Questa volta l’arena si presenta più moderna, luminosa, con architetture che sembrano ispirate sia al brutalismo architettonico, sia all’estetica corporate delle grandi aziende. Tutto è volutamente pulito, geometrico, quasi asettico. L’effetto è straniante: la violenza e la disperazione dei partecipanti risaltano ancora di più all’interno di uno spazio che trasmette ordine e sicurezza apparente.

Dove è stata girata

La città di Seul, in Corea del Sud, rimane il fulcro dove si intrecciano le vite ordinarie e le oscure dinamiche del gioco. La capitale coreana fa da sfondo a molte scene, mostrando la sua natura duale: una metropoli vibrante e moderna ma anche teatro delle tensioni sociali e personali che alimentano la narrazione. Queste location, tra ambientazioni reali e set costruiti, arricchiscono la narrazione della terza stagione di Squid Game, confermando come la scelta degli spazi sia fondamentale per creare l’atmosfera unica che ha reso celebre la serie.

Songdo G-Tower, Incheon: il centro organizzativo futuristico

La Songdo G-Tower, situata nel distretto internazionale di Songdo a Incheon, è una delle location più iconiche della terza stagione. La sua architettura moderna e futuristica, con viste spettacolari sulla città, incarna perfettamente il potere e la freddezza dell’organizzazione che gestisce i giochi. Il quartiere circostante, con Central Park e la Songdo Convensia, aggiunge ulteriore fascino a questa area, mentre l’Oakwood Premier Incheon rappresenta la scelta di soggiorno di lusso per chi visita la zona.

Paju English Village

Il Paju English Village è un luogo particolare dove le strade in stile occidentale e l’atmosfera unica hanno contribuito a creare scenari memorabili per la serie. Nato nei primi anni 2000 come centro educativo per l’apprendimento della lingua inglese, questo complesso riproduce un ambiente urbano occidentale in piena regola, con edifici in stile europeo e americano, caffè in mattoni rossi, lampioni vittoriani e strade che sembrano uscite da un set cinematografico hollywoodiano. È proprio questa natura di “falso autentico” ad aver attirato i produttori di Squid Game, alla ricerca di un luogo che trasmettesse al tempo stesso estraneità e familiarità. Il villaggio si trova vicino a siti culturali importanti come Paju Book City e Heyri Art Village.

La fabbrica abbandonata di Jecheon

Jecheon, nella provincia di Chungcheongbuk-do, ospita una fabbrica abbandonata che ha fornito un’ambientazione cruda e intensa per alcune delle scene più drammatiche. Questo luogo industriale, con la sua atmosfera vissuta e ruvida, contrasta con la bellezza naturale della zona, famosa per i suoi laghi e per il Jecheon International Music & Film Festival. Il Cheongpung Resort, affacciato su uno di questi laghi, è ideale per rilassarsi dopo una giornata di visite.

Gangseo-gu, Seul: modernità e vita urbana

Il quartiere residenziale di Gangseo-gu a Seul rappresenta la vita cittadina moderna e dinamica. Vicino all’aeroporto internazionale di Gimpo e a mercati locali vivaci, questa zona combina comodità e cultura urbana. Situato nella zona occidentale di Seul, questo quartiere residenziale è caratterizzato da una forte densità abitativa, infrastrutture moderne e un’atmosfera dinamica ma ordinaria, che ben si presta a raccontare la vita quotidiana dei personaggi prima che vengano inghiottiti dalla spirale del gioco. Nel contesto della serie, Gangseo-gu incarna un’idea di realtà concreta e tangibile.

Qui, i protagonisti sono ancora immersi nel mondo reale, quello delle responsabilità familiari, dei debiti, dei piccoli lavori e delle frustrazioni anonime che fanno da sfondo alle scelte disperate. Le sue strade trafficate, i condomini uniformi e i parchi pubblici offrono uno scenario sobrio ma autentico, lontano dall’estetica iper-stilizzata dei set del gioco, e proprio per questo ancora più incisivo.

Taejongdae, Yeongdo-gu, Busan: bellezza naturale e panorami mozzafiato

Nel sud della Corea, Taejongdae, nel distretto di Yeongdo-gu a Busan, offre uno scenario costiero spettacolare, con scogliere frastagliate e viste sull’oceano che rendono questa location unica. Le riprese in questa zona sottolineano la connessione tra la natura e la drammaticità della serie.

Ssangmun-dong, Seul: la casa e il passato di Seong Gi-hun

Ssangmun-dong, nella parte settentrionale di Seul, è un quartiere chiave per la storia personale del protagonista Seong Gi-hun. I vicoli e gli edifici storici di questa zona sono stati utilizzati per rappresentare la vita quotidiana prima della partecipazione al gioco. Il mercato di Baegun, con la bancarella di pesce gestita dalla madre di Gi-hun, contribuisce a dare autenticità e realismo alle scene.

Aeroporto Internazionale di Incheon: il punto di partenza globale

Uno degli aeroporti più trafficati al mondo, l’Aeroporto Internazionale di Incheon, è stato scelto come location per scene cruciali della serie. La sua modernità e il flusso continuo di persone accentuano il senso di realismo e di connessione globale, elementi fondamentali per il contesto del gioco. In particolare, la scena di Gi-hun con il biglietto da visita è diventata iconica.

Daejeon: lo Studio Cube e la tecnologia al servizio del racconto

Daejeon, quinta città più grande della Corea del Sud, è il centro tecnologico che ha permesso la creazione dei complessi set della serie. Lo Studio Cube, situato nel Daejeon Expo Science Park, ha ospitato gran parte delle ambientazioni artificiali dei giochi, offrendo un ambiente immersivo e altamente dettagliato, simbolo dello stile estetico di Squid Game.

Isola di Seongapdo: l’arena isolata e mortale

L’isola di Seongapdo, nella contea di Ongjin vicino a Incheon, è stata scelta per rappresentare l’arena remota dove si svolgono i giochi più pericolosi. La natura isolata e poco abitata dell’isola ne fa una location ideale per le competizioni ad alto rischio della serie. Anche se molte scene sono state girate in set appositi a Daejeon, la presenza reale di Seongapdo aggiunge credibilità e fascino al racconto.