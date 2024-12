Squid Game 2, dove è stata girata la serie Tv Netflix

Fonte: Ufficio stampa/iStock Le location di Squid Game

A meno che tu non abbia vissuto in una caverna negli ultimi cinque anni, avrai sicuramente sentito parlare di Squid Game, la serie tv coreana targata Netflix che ha incuriosito il pubblico di tutto il mondo con la prima stagione. Grazie alla premessa terrificante e un’estetica pop, è rapidamente diventata una delle serie più viste sulla famosa piattaforma di streaming.

Ha vinto anche premi prestigiosi ed è stata lodata per il suo fresco commento su una società moderna immersa in una spietata competitività, il tutto raccontato in contrasto con lo sfondo di nostalgici giochi da bambini. Dopo l’intenso finale della prima stagione, molti non vedono l’ora di scoprire cosa è successo a 456 e se il detective Hwang Jun-ho è sopravvissuto dopo essere caduto da un dirupo. Beh, l’attesa ormai è finita perché il 26 dicembre arriva la seconda stagione di Squid Game su Netflix.

Squid Game 2: di cosa parla

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e torna con un nuovo obiettivo in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Fonte: Ufficio stampa

Dove è stata girata

Mentre aspettiamo l’uscita della seconda stagione di Squid Game, ecco alcuni luoghi dove è stata girata la prima stagione che in gran parte coincidono con i luoghi di questi nuovi episodi. Ovviamente in Corea del Sud.

Daejeon

Con una fotografia accattivante si pensa che Squid Game abbia utilizzato moltissima CGI per creare le sue location uniche. In realtà, le riprese sono state fatte su set reali nella città di Daejeon. Alcuni membri del cast hanno pubblicato alcuni momenti dietro le quinte e geolocalizzato Daejeon come location. Per raggiungere questa città da Seoul basta prendere il treno dalla stazione di Seul o dalla stazione di Yongsan fino alla stazione di Daejeon.

Il viaggio dovrebbe durare circa una o due ore. Spesso soprannominata la Silicon Valley dell’Asia, Daejeon è una delle principali città della Sud Corea e vanta un elevato volume di università e aziende di ricerca high-tech nella zona. È nota per essere un centro per le arti e la cultura e ha una fiorente scena di intrattenimento. In effetti è considerata come Seattle negli Stati Uniti o Brisbane in Australia.

Isola di Seongapdo

Dopo l’episodio pilota di Squid Game, viene rivelato che l’intera competizione si svolge su un’isola. I fan della serie hanno cercato di dedurre di quale isola si tratti. Alcuni dicono che in realtà sia l’isola di Jeju, ma alcuni curiosi hanno scoperto che si tratta di Seongapdo in Ongjin-gun, Incheon.

Grazie alle sue caratteristiche geografiche uniche, Seongapdo è uno spettacolo da vedere con la sua forma di mezzaluna. È un’isola semi-disabitata, si dice che ci siano solo quattro persone residenti nei dintorni. Tuttavia, ci sono molte isole al largo della costa di Incheon che accolgono i turisti. Come arrivare a Incheon da Seoul? Si può prendere il treno dalla stazione di Seul direttamente ai Terminal 1 e 2 dell’aeroporto internazionale di Incheon. Il viaggio dovrebbe durare solo circa 40 minuti.

Aeroporto Internazionale di Incheon

Nell’episodio finale di Squid Game, vediamo Gi-hun all’aeroporto con il biglietto del gioco in mano dopo averlo strappato in precedenza. Questo aeroporto è in realtà l’Aeroporto Internazionale di Incheon, il più grande aeroporto della Corea del Sud e il principale punto di accesso per tutti i turisti in arrivo e in partenza dal paese. Per spostarti in Corea del Sud dall’aeroporto, il modo più conveniente è prendere il treno espresso Incheon per Seul. Un’altra opzione è un trasferimento in limousine bus per portarti al centro di Seoul e viceversa.

L’isola di Jeju

In un episodio della prima stagione di Squid Game viene rivelato che il disertore nordcoreano Sae-byeok ha sempre sognato di visitare l’isola di Jeju.È descritta come “esotica” e non assomiglia molto alla Corea continentale. In realtà, l’isola di Jeju è spesso soprannominata le “Hawaii della Corea del Sud” e capiamo perché Sae-byeok spera di visitarla.Unesco organizza diversi tour, due percorsi in particolare tra cui scegliere. Il percorso orientale ti porta a Seongsan Sunrise Peak, alla grotta di Manjanggul e alla spiaggia di Woljeongri. Nel frattempo il percorso meridionale porta al monte Halla, alla scogliera di Jusangjeolli e alle cascate di Cheonjiyeon.

Daeharko

Dopo la tendenza del caffè dalgona (una caramella di zucchero coreana) che abbiamo visto nel 2020, il dalgona ha ricominciato a fare parlare di sé grazie al terzo episodio di Squid Game. Ai concorrenti è stato chiesto di rimuovere la forma stampata dalla caramella a nido d’ape. Il dalgona che hanno usato nella serie è stato realizzato da un venditore di Daehakro, uno dei quartieri più alla moda di Seoul che sta diventando sempre più popolare tra studenti e giovani.

Daehakro è anche soprannominato la Broadway della Corea, che offre tutti i tipi di arti culturali e performative come musical, opere teatrali e spettacoli non verbali durante tutto l’anno. Ha persino un festival annuale che celebra tutti i generi di arti performative coreane.

Università nazionale di Seoul

Sang-woo, il rivale più giovane e in definitiva il peggiore di Gi-hun, si era laureato alla Seoul National University, una delle principali università nazionali della Corea del Sud. È considerata l’università più prestigiosa del paese e ha campus a e Pyeongchang.

Fonte: Ufficio stampa

Come visitare le location di Squid Game

Il modo più semplice per viaggiare in Corea del Sud e raggiungere la maggior parte di queste location delle riprese di Squid Game è in treno. Il Korail Pass è un biglietto di viaggio tutto in uno, pensato per i turisti e i visitatori internazionali per viaggiare in Corea del Sud e scoprire nuovi percorsi. Questo pass ti consente di cambiare linea ferroviaria da una città all’altra in qualsiasi momento e da più località.

Puoi viaggiare comodamente in Corea da Seul a Jeonju, Iksan, Busan e molte altre destinazioni senza dover fare la fila o pagare per ogni viaggio. Puoi anche scegliere di acquistare biglietti per che possono portarti a Busan, Daegu, provincia di Gangwon, Jeon-ju, Gyeongju e altro ancora.