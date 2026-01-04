Prima di noi, le location della serie Tv Rai che racconta il Nord Italia meno conosciuto

Un viaggio tra le location che raccontano 60 anni d'Italia tra guerra, amore e riscatto nella serie Tv "Prima di noi": borghi, montagne e città industriali del Nord

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/Getty Images
Tra le location di "Prima di noi", le montagne di Cimolais

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, la serie Tv Rai in 10 episodi Prima di noi è una saga familiare che ripercorre quasi tutto il Novecento, dal 1917 al 1978: unendo la storia italiana, la cultura e l’identità, segue l’evoluzione della famiglia Sartori, formata da Maurizio (Andrea Arcangeli), disertore dopo la ritirata di Caporetto, e Nadia Tassan (Linda Caridi), giovane contadina friulana che lo accoglie all’interno della sua famiglia di sole donne.

Diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella e prodotta da Wildside in collaborazione con Rai Fiction, è in onda in prima serata su Rai 1 dal 4 gennaio 2026, per 5 appuntamenti. La serie attraversa diverse ambientazioni, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando per le due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all’avvento della globalizzazione.

