Diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella e prodotta da Wildside in collaborazione con Rai Fiction, è in onda in prima serata su Rai 1 dal 4 gennaio 2026 , per 5 appuntamenti. La serie attraversa diverse ambientazioni , dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando per le due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all’avvento della globalizzazione.

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, la serie Tv Rai in 10 episodi Prima di noi è una saga familiare che ripercorre quasi tutto il Novecento, dal 1917 al 1978: unendo la storia italiana , la cultura e l’identità, segue l’evoluzione della famiglia Sartori , formata da Maurizio (Andrea Arcangeli), disertore dopo la ritirata di Caporetto, e Nadia Tassan (Linda Caridi), giovane contadina friulana che lo accoglie all’interno della sua famiglia di sole donne.

Di cosa parla

Prima di noi è una serie che racconta un secolo di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia segnata dall’eredità del passato e dalla paura del futuro. Al centro del racconto ci sono i Sartori, tre generazioni unite da colpe irrisolte, tentativi di riscatto e legami profondi.

Tutto ha origine da Maurizio, che diserta durante la Prima Guerra Mondiale dopo la ritirata di Caporetto, portando con sé un segreto destinato a influenzare l’intera famiglia. Solo Nadia, figura femminile forte e fondativa, conosce la verità e diventa il punto di equilibrio tra le radici del passato e le spinte di cambiamento dei figli.

Attraverso la storia dei Sartori, Prima di noi intreccia passato, identità e cultura, dando voce a un Nord Italia poco raccontato e ricostruendo un secolo fatto di colpa, rabbia, amore, viaggio e desiderio di riscatto.

Dove è stata girata

Sono 3 le regioni nel Nord Italia coinvolte nelle riprese di Prima di noi, che hanno richiesto circa 5 mesi di lavoro sul set. Vediamo tutte le location che appaiono nella serie Tv Rai.

Friuli-Venezia Giulia

La prima parte della serie Prima di noi è stata ambientata in Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell’area montana del pordenonese. Qui, uno dei luoghi protagonisti è Cimolais (Thimolei in dialetto locale): un comune italiano di soli 342 abitanti nella Val Cimoliana e compreso nel Parco naturale delle Dolomiti Friulane, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2009.

La produzione ha girato le scene in cui i protagonisti s’incontrano per la prima volta in un antico casale in pietra situato nel Pian dei Sediei, a Cimolais: il “casale Tassan” è stato scelto per la totale assenza di elementi moderni, sia interni sia nel panorama esterno.

Protagonisti delle riprese sono stati anche il torrente Cimoliana, i boschi e i sentieri della valle, la vecchia strada del Cellina e cava Buscada in Val Zemola. Altre scene sono state girate anche all’interno dell'elegante Villa Iachia a Ruda (in provincia di Udine).

Veneto

Per la realizzazione delle ambientazioni di Prima di noi è stato coinvolto anche il vicino Veneto, con riprese che si sono svolte nel cuore di Feltre (Belluno) e a Serravalle. Altre scene sono state girate nell'antico quartiere comune di Vittorio Veneto (in provincia di Treviso) tra piazza Minucci, via Tommaseo, via Roma, via Piai e via dei Battuti.

Piemonte

Man mano che evolvono le vicende di tre generazioni di Sartori, il racconto si sposta nella Torino delle fabbriche. Il capoluogo piemontese ha prestato le proprie ambientazioni più iconiche e altre meno note.

Ecco un elenco di tutte le location che vediamo comparire nel corso delle vicende di Prima di noi:

Piazza Castello;

La Galleria Subalpina (edificio storico di Torino che ospita numerosi locali commerciali) e il vicino caffè Baratti&Milano;

Piazza Carlo Alberto e il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano;

Galleria Umberto I;

Il Parco del Valentino e la Società Canottieri Armida;

La Chiesa di Santa Pelagia;

Il quartiere La Crocetta;

Le Roi Music Hall;

Il Circolo De Angeli;

L'Oratorio di San Gioacchino;

La Camera di Commercio;

La Liuteria Piemontese;

Il mercato dell'ortofrutta di Porta Palazzo;

Il Circolo La Familiare;

La scuola "C. Grassi".

Gli altri comuni del Piemonte interessati dalle riprese sono stati Valfenera, Venaria Reale, Carignano, Borgo Cornalese e Livorno Ferraris.

"Avevamo tutti la sensazione di riascoltare le narrazioni dei nostri nonni attraverso delle piccole fettine della storia d'Italia che scorrono dietro le problematiche di una famiglia. L'Italia sullo sfondo diventa un quadro sul quale si racconta la vicenda di questa famiglia", ha raccontato Andrea Arcangeli, che interpreta il soldato Maurizio. In fondo, Prima di noi è la storia di tutti, di chi è venuto prima, di chi c'è adesso e chi ancora dovrà arrivare.