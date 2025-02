Prima dell’alba, i luoghi del romantico film con Ethan Hawke

Fonte: iStock/Ufficio stampa I luoghi del film Prima dell'Alba

Uno dei film romantici più amati di sempre è Prima dell’alba (titolo originale Before Sunsire) di Richard Linklater del 1995, con Ethan Hawke e Julie Delpy protagonisti di una storia d’amore in viaggio per l’Europa. Nel 2025, questo primo capitolo a cui sono seguiti Prima del Tramonto e Prima di Mezzanotte, portando sul grande schermo una trilogia cult sentimentale ed emozionante, compie 30 anni ed è una visione ideale per festeggiare San Valentino.

Jesse e Céline si conoscono a bordo di un treno diretto verso l’Austria e, una parola tira l’altra, si ritrovano a passeggiare insieme per qualche ora nella Vienna degli anni 90. La storia d’amore di Linklater è messa in scena con grande precisione, concentrandosi su due storie in sospeso incredibilmente belle, durante un viaggio in treno transeuropeo da Budapest a Parigi con una tappa spontanea a Vienna. Vi invitiamo a esplorare questa città regale e ricca di arte e storia, ripercorrendo alcune tappe fondamentali del film.

Stazione di Westbahnhof a Vienna

Il treno su cui viaggio Jesse e Cèline parte da Budapest e arriva alla stazione Westbahnhof della capitale austriaca dove i due decidono di scendere per poi continuare il viaggio di ritorno a Parigi la mattina seguente. Dopo le riprese, la stazione è stata completamente ristrutturata e non funge più da hub principale per le tratte internazionali. Céline e Jesse del XXI secolo sarebbero scesi dal treno alla stazione principale Hauptbahnhof.

Zollamtsbrucke

Una volta scesa dal treno, la coppia passeggia per Vienna e il primo posto caratteristico che incontra è lo Zollamtssteg, due ponti di ferro incrociati. Lo Zollamtsbrücke si trova più in basso e trasporta treni che viaggiano tra le stazioni Wien Mitte-Landstraße e Schwedenplatz sulla linea della metropolitana U4. Entrambi i ponti sono di inizio secolo, con quello ferroviario progettato da Otto Wagner, un padre dell’architettura moderna. Prendono il nome da un vicino piuttosto importante all’epoca della costruzione, ovvero l’ufficio doganale centrale (Hauptzollamt) che fu vittima dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il fiume Wien scorre sotto i ponti e prosegue per confluire nel canale Donaukanal, appena sotto lo Zollamtssteg. L’edificio Urania del 1910, un po’ insolito, segna l’incrocio.

La Piazza Maria Teresa

Dopo aver ammirato le bellezze del centro di Vienna, in Austria, la coppia raggiunge la splendida piazza pubblica Maria-Theresien-Platz, una delle piazze principali della città, caratterizzata dal suo verde ben curato e dagli edifici del Kunsthistorisches Museum (Museo di Storia dell’Arte) e del Naturhistorisches Museum (Museo di Storia Naturale). La zona è incontaminata come quella che appare nel film e Linklater filma alcune delle sculture della piazza, tra cui un’inquadratura più dettagliata delle fontane che si vedono sullo sfondo della ripresa precedente. Tuttavia oggi sono state temporaneamente rimosse. Al centro della piazza, edificata dal 1889, si trova un monumento a Maria Teresa e fino al 1857 al suo posto vi era il poligono di tiro cittadino.

Il negozio di dischi

Trovando un terreno comune nella musica, Jesse e Cèline si ritrovano più a ovest della città in un negozio di dischi. L’Alt & Neu Recordstore è un vecchio gioiello per i dischi di seconda mano ed è in circolazione da decenni. Poco è cambiato all’interno del negozio, la disposizione è esattamente come quando la coppia del film guardava i dischi e sceglieva di ascoltare Come Here di Kath Bloom. La cabina d’ascolto è purtroppo scomparsa, ma il negozio ora celebra il suo ruolo nel film con una serie di poster e foto che evidenziano il collegamento, tra cui uno dove una volta c’era la cabina d’ascolto.

La Chiesa di Santa Maria sulla Riva

Mentre la sera sopraggiunge, la coppia trova una bellissima chiesa, la Maria am Gestade (Santa Maria sulla Riva), una delle più antiche e uno degli ultimi esempi di architettura gotica di Vienna. Li vediamo per la prima volta avvicinarsi ad essa dai gradini di Am Gestade. Nei pressi del Danubio, la chiesa sorge in via Salvatorgasse 12 e si racconta che prima al suo posto ci fosse una chiesa in legno usata come luogo di lavoro per pescatori e marinai. L’edificio attuale fu costruito tra il 1394 e il 1414 in stile gotico e la stessa vista della chiesa di Prima dell’alba è apparsa anche ne Il Terzo Uomo (1949) di Carol Reed, una delle numerose location condivise tra i film (anche se quella di Reed è più disseminata di macerie). Decidono di entrare nella chiesa vuota dopo aver salito i gradini, mostrando l’ornato portale gotico.

Il Kleines Cafè

Dopo una lunga giornata di passeggiate per la città, la coppia si trasferisce in un bar e si siede fuori al buio. Il bar era il Kleines Café, un vero locale situato in Franziskanerplatz. Linklater filma varie riprese della coppia seduta al tavolo, evidentemente sempre più innamorata l’uno dell’altra. Questa ripresa si affaccia dal bar sul muro posteriore del Provinzmuseum der Franziskaner. Una cartomante sta facendo il giro e individua la coppia. Questa sua ripresa mostra una visuale migliore del bar, che sorprendentemente è cambiato molto poco negli anni successivi.

Tra le strade di Vienna

In una delle scene più toccanti del film, la coppia passeggia lungo Spittelberggasse, non lontano dal negozio di dischi che hanno visitato qualche ora prima nello stesso giorno. Dopo aver assistito a una danza di un artista di strada, i due continuano a camminare, svoltando dalla strada verso Spittelberg passage. Infine finiscono per sedersi su alcune casse in un vicolo tra Gutenberggasse e Kirchberggasse. C’è qualcosa di magico in questo momento e in questa location. Viene menzionato di nuovo alla fine del film, quando lo vediamo al mattino presto ma senza i personaggi presenti, dimostrando quanto la loro presenza, per non parlare del loro amore, abbia illuminato anche la più modesta delle belle strade di Vienna.