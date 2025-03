Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Paraty, gioiello coloniale gioiello del Brasile

Paraty è uno di quei luoghi in cui è possibile vivere le migliori esperienze al mondo in un unico viaggio. In questa caratteristica cittadina del Brasile, le culture tradizionali convivono con l’architettura coloniale e i comfort moderni, in un caleidoscopio di colori cui fanno da sfondo le montagne ricoperte dalla verde foresta che costeggia la città e incornicia il mare. Qui troverete storia, cultura, gastronomia, spiagge, cascate, avventure di ogni genere e molto altro ancora. Scopriamola insieme.

Dove si trova Paraty

Città portuale di quasi 50 mila abitanti, Paraty è adagiata sulle sponde della Costa Verde, che costeggia lo stato di Rio de Janeiro in Brasile. Posta tra due fiumi ed estesa fino all’oceano, in epoca coloniale fu il porto principale dal quale i portoghesi esportavano oro e pietre preziose, fino a quando divenne economicamente isolata. Dopo l’apertura della strada Paraty-Cunha e soprattutto dopo la costruzione dell’autostrada Rio-Santos negli anni ’70, Paraty è diventata un centro del turismo nazionale e internazionale grazie al suo ottimo stato di conservazione e alle sue bellezze naturali. Insieme a Ilha Grande, la città è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per l’eccezionale cultura, fauna e flora. Si tratta del primo riconoscimento come sito misto in Brasile e in America Latina.

Cosa vedere a Paraty

Paraty è stato uno snodo fondamentale nella Rotta dell’Oro, in cui ancora oggi convivono culture indigene, portoghesi e africane. Particolarmente interessante è il suo centro storico, che ha conservato la sua pianta settecentesca e gran parte dell’architettura coloniale risalente al XVIII e all’inizio del XIX secolo. Il suo fascino sta nella semplicità del tracciato, nei simboli massonici incisi agli angoli di case ed edifici, nell’acqua che con l’alta marea invade le strade vicino al molo, nella vista sul mare e sulle montagne, nella topografia sorprendentemente piatta per una città portoghese. Ma tante sono le attrazioni imperdibili, dentro e fuori il cuore pulsante di questa città.



Il centro storico, Patrimonio dell’Umanità

Partiamo dunque dal centro storico, considerato dall’UNESCO “l’insieme architettonico coloniale più armonioso”. Qui ci si imbatte in quattro chiese, tra cui la splendida Santa Rita de Cássia, situata nella piazza omonima, con caratteristiche barocco-rococò, che ospita il Museo di Arte Sacra di Paraty. Accanto alla chiesa è situata l’antica prigione, oggi proprietà dell’IHAP, l’Istituto Storico e Artistico di Paraty, al cui interno si svolgono spesso mostre ed eventi.

Da non perdere, in Rua Fresca, la chiesa di Nossa Senhora das Dores, nota anche come “Cappellina”, in cui particolarmente degni di nota sono i trafori dei balconi interni e il cimitero, in stile colombario, che circonda il cortile interno. Degne di nota anche l’Igreja Matriz di Nossa Senhora dos Remédios, attorno alla quale fu fondata la città brasiliana, nel 1667, e quella di Nossa Senhora do Rosário.

La bellezza architettonica degli edifici coloniali è uno dei tratti distintivi della città. Tra le strade acciottolate, tutte pedonali e disposte a scacchiera sul bordo della baia di Paraty, sarete colti dall’impulso di fotografare le case con porte e finestre colorate. Il centro storico è noto anche per essere il principale polo gastronomico della città, per le ottime strutture ricettive e per un importante centro commerciale.

Il caratteristico molo

A rendere ancora più caratteristico il centro storico di Paraty è il suo molo, dal quale partono le famose golette e i pescherecci. Qui si può godere di una pittoresca vista sulla baia, ma oltre a essere una festa per gli occhi, quello che è stato ribattezzato “Molo del Turismo Amyr Klink”, in omaggio all’esploratore che ha sempre promosso Paraty nei suoi libri, è anche un polo di attività. Gli artigiani locali espongono i loro manufatti e numerosi caffè e ristoranti invitano a gustare la tradizionale cucina brasiliana. L’atmosfera vivace è arricchita da artisti di strada e musicisti, che creano uno sfondo vibrante per l’esplorazione dei visitatori.

Parchi, aree naturali e un villaggio di pescatori

Paraty è diventato un polo del turismo nazionale e internazionale anche grazie alle sue bellezze naturali. Nella sua area è ospitato il Parco Nazionale Serra da Bocaina, una porzione della catena montuosa della Serra do Mar che comprende un’area di circa 134.000 ettari e accoglie una significativa biodiversità. Sempre qui si trova l’Area di Protezione Ambientale Cairuçú, con la Vila da Trindade, un antico villaggio di pescatori, e la Riserva Joatinga. Un altro punto a suo favore è la vicinanza al Parco Statale Serra do Mar. In altre parole, la foresta atlantica è ovunque.



Le bellissime spiagge

La baia riparata di Paraty conta circa 60 spiagge, alcune raggiungibili in auto e molte solo in barca. Queste ultime, in particolare, non solo hanno un fascino selvaggio senza eguali, ma conservano anche gran parte della cultura caiçara ancestrale con il loro artigianato, la loro cucina e i loro mezzi di sussistenza tradizionali. Dalla spiaggia urbana Praia do Pontal partono anche barche a vela e da escursione, mentre le strade limitrofe offrono ottimi alloggi e ristoranti.

Non perdetevi le meravigliose spiagge di Trindade, tra cui Praia do Cachadaço, Praia do Cepilho, Praia do Meio e Praia de Fora, lo snorkeling a Ilha Comprida e Lagoa Azul, il fascino della grotta di Saco da Velha, le acque calme di Ilha da Cotia, Praia da Lula e Praia Vermelha. Una buona opzione, soprattutto per gli escursionisti, sono le spiagge ben conservate e quasi deserte di Antigos e Antiguinhos, mentre per il surf c’è la bellissima Praia do Sono.

Cosa fare a Paraty

Paraty è una destinazione che offre una vasta gamma di attrazioni, in grado di soddisfare i turisti più esigenti. Tra cascate meravigliose, avventure nella natura, sentieri storici e culturali e una scena gastronomica invidiabile, avrete davvero l’imbarazzo della scelta durante la vostra vacanza in questo gioiello del Brasile.

Una doccia alle cascate o un bagno in una piscina naturale

Paraty è famosa anche per le strepitose cascate. Dietro il vicino villaggio di Trindade scorre il fiume Codós, che sfocia nella Praia do Meio. Qui si trova la Cachoeira dos Codós, un luogo popolare per chi vuole fare una doccia nella natura. Ricordate che non vanno usati shampoo o sapone per non inquinare le acque del fiume e della Praia do Meio. Salendo ancora un po’ sulla riva sinistra, si raggiunge la grande roccia chiamata Pedra Que Engole, che forma una grotta nascosta e, all’uscita della roccia, una piccola piscina naturale, ideale per rilassarsi e rinfrescarsi. Il tutto circondati da verdi boschi e da alberi di jackfruit.

Avventure nella natura

Paraty è la destinazione ideale per viaggiatori e viaggiatrici amanti del turismo d’avventura. Ad esempio, è il luogo ideale per le arrampicate sugli alberi, poiché si trova in un’area preservata della Foresta Atlantica. Potrete vivere l’incredibile esperienza dei canopy tour e delle zip line in tutta sicurezza. Se invece desiderate esplorare la tranquilla Baia di Paraty e i vari fiumi che attraversano la foresta, potete optare per un giro in canoa o kayak, mentre per il rafting, il fiume Mambucaba che taglia il Parco Nazionale della Serra da Bocaina, al confine tra i comuni di Paraty e Angra dos Reis, forma rapide ideali anche per i principianti, con acque cristalline, una lussureggiante foresta ripariale, circondata da rovine storiche, splendidi picchi, pareti rocciose e cascate incontaminate.

La posizione di Paraty all’interno di parchi e aree di protezione ambientale offre innumerevoli opzioni anche per chi ama il trekking, tra percorsi brevi e itinerari di più giorni. Le montagne della Serra do Mar, i fiumi e le cascate offrono scenari indimenticabili. Non manca, infine, la possibilità di fare un tour in barca delle isole e delle spiagge circostanti, dove potrete nuotare in acque cristalline o semplicemente rilassarvi in paradisi incontaminati.



Il Caminho do Ouro

Punto di passaggio obbligato nei secoli XVII e XVIII, il Caminho do Ouro di Paraty collegava Minas Gerais a Rio de Janeiro e São Paulo. Ancora oggi è molto ben conservato ed è circondato dall’esuberanza della foresta pluviale atlantica nel Parco Nazionale della Serra da Bocaina. L’ingresso si trova nel quartiere di Penha, di fronte alla chiesa, e accanto all’ingresso della Cascata di Escorrega. La visita guidata permette di conoscere non solo un’importante opera ingegneristica, ma anche un’ambiente mozzafiato e la gente del posto con la sua cultura, passata e presente. Vi imbatterete in cascate, laboratori, alambicchi, cibo fatto in casa e molto altro ancora.

Tour gastronomico

Paraty è una destinazione turistica che offre molto di più di spiagge paradisiache e cascate mozzafiato. La città è anche un paradiso gastronomico, con una ricca cucina locale che mescola influenze indigene, africane ed europee, con innumerevoli opzioni di bar, ristoranti, caffetterie, pasticcerie e chioschi. Grazie alla sua posizione privilegiata, è una destinazione ideale per chi ama piatti a base di pesce e frutti di mare. Tra i piatti più popolari della regione ci sono la moqueca, i camarão na moranga, il bobó di gamberi e il risotto ai frutti di mare. I bar della città invitano a serate deliziose tra i palazzi coloniali, offrendo anche musica dal vivo.



Festival da Cachaça

La cachaça è l’acquavite tipica del Brasile, ottenuta dalla distillazione del succo di canna da zucchero. Ancora oggi il ciclo di produzione presso i caratteristici alambiques mantiene i processi tradizionali con ruote per l’acqua, mulini per la macinatura, stoccaggio in barili di quercia e distillatori rigorosamente di rame. A questo distillato la città di Paraty ha dedicato il Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty, che si tiene ogni anno nel mese di agosto, attirando appassionati e visitatori da ogni parte del Brasile e del mondo.