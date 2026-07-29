Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

IPA Agency/iStock Le location di "Spider-Man: Brand New Day" - In foto il centro di Glasgow

Il 29 luglio 2026 arriva nelle sale italiane l’attesissimo sequel di Spider-Man: No Way Home con Tom Holland – di nuovo – nei panni del supereroe Marvel: un uomo po’ provato dal patto stretto con il diavolo, ma mai davvero dimentico della propria missione. Scopriamo insieme le location di Spider-Man: Brand New Day.

Di cosa parla

Nel 38esimo film della saga Marvel, diretto da Destin Daniel Cretton, la narrazione riprende quattro anni dopo rispetto a dove si era fermata nel precedente: il mondo ha dimenticato il suo nome, come era stato lui stesso a chiedere, e Peter Parker ora vive una quotidianità tranquilla fatta di studio all’università, un lavoro part-time, una relazione complicata con l’ex fidanzata (il personaggio di Zendaya) e delle responsabilità come Spider-Man “di quartiere”. Quando una forza misteriosa arriva a minacciare New York, però, il supereroe è costretto a fare i conti con il passato e le sue ombre e a vedersela con una strana mutazione del proprio corpo, oltre che con la rinascita dei propri poteri.

Dov’è stato girato il film

Ambientato a New York, Spider-Man: Brand New Day è stato girato in realtà interamente in Regno Unito tra teatri di posa – ai Pinewood Studios di Iver Heat, per esempio, è stato ricostruito l’isolato dove si trova la nuova abitazione di Peter Parker – e set allestiti in aree industriali e nel centro di Glasgow.

IPA Agency

Glasgow

Non è la prima volta che la capitale della Scozia interpreta sullo schermo “la parte” di New York: per restare ai film di supereroi qui sono state girate, per esempio, alcune scene di The Flash e di The Batman ambientate a Gotham City, il “doppio nero” della Grande Mela. Lo scorso anno a Glasgow è stato girato il remake del classico sci-fi Anni Ottanta ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King The Running Man. Con i suoi numerosi uffici e attività commerciali e le strade trafficate a ogni ora del giorno e della notte, del resto, soprattutto il centro di Glasgow ricorda una città americana da ritmi adrenalinici e a tratti imprevedibili.

iStock

In Rete chi ha mappato le location di Spider-Man: Brand New Day a Glasgow ha suggerito come indirizzi da segnare Bothwell Street, St. Vincent Street, Waterloo Street, Oak Street. Si tratta di arterie dello shopping e, più in generale, della vita economica della città che delimitano e danno accesso uno dei quartieri più antichi e allo stesso tempo più glam della città: Merchant City.

Qui, tra lussuosi edifici di epoca vittoriana, si trovano gallerie d’arte, boutique alla moda, locali molto amati per la movida. Da non perdere sono la City Halls, il vecchio mercato della frutta, Merchant Square, il City Centre Mural Trail con le sue numerose opere d’arte esposte una accanto all’altra, oltre che i diversi musei.

Getty Images

Il quartiere, sempre molto animato da turisti e locali, è limitrofo al centro storico di Glasgow con le sue attrazioni da non perdere se si desidera comprendere l’anima più autentica della Scozia.

La Fanum House

Spostandosi dalla Scozia all’Hampshire, c’è chi segnala tra le location di Spider-Man: Brand New Day reali la Fanum House di Basingstoke. Si tratta dell’ex quartier generale dell’AA, una delle principali associazioni automobilistiche inglesi, inaugurato negli Anni Settanta dalla Regina Elisabetta. Oggi non ospita più uffici e locali di rappresentanza dell’associazione e a più riprese si è parlato, anzi, di demolizione. Con i suoi diciassette piani e il suo stile industriale il “tempio” dell’AA – questo è il significato letterale dal latino di Fanum – spicca ancora, però, nel paesaggio e tra gli snodi viari circostanti.