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(c) Disney+/iStock Le location di "Furious" - In foto il Civic Center di Manhattan

Sembra essere l’estate delle serie thriller e d’avventura con protagoniste femminili forti almeno quanto imprevedibili: dopo Lucky su Apple TV e Corri o muori su Prime Video, il 27 luglio 2026 debutta su Disney+ un crime thriller drama in cui Emmy Rossum, che i più ricorderanno per la parte in Shameless, interpreta un’audace agente dell’FBI sulle tracce di una serial killer non meno scaltra. Scopriamo insieme le location di Furious.

Di cosa parla

Ispirata al film La vedova nera (1987), la nuova serie Disney+ ha al centro una serie di omicidi le cui vittime sono tutti uomini potenti apparentemente morti d’overdose. A indagare sui casi viene coinvolta da un amico poliziotto (Scoot McNairy) Alice Black: un’agente da poco arrivata nei federali dopo una lunga carriera in polizia terminata per via di un caso di violenza domestica in cui è stata coinvolta insieme al marito.

Decisa a mostrare il proprio talento e a rivalersi dopo mesi di angherie anche da parte del nuovo capo, Alice scopre che dietro gli omicidi c’è Catherine (Lola Petticrew): una donna scaltra, sentimentalmente legata alle vittime e desiderosa di farsi giustizia da sola per ciò che ha vissuto in passato. Mentre prova ad anticiparne le mosse, Alice finisce per immedesimarsi in Catherine in un gioco di proiezioni psicologiche in cui il confine tra bene e male diventa oltremodo sfumato.

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Dov’è stata girata la serie

Scritta da Elizabeth Meriwether e diretta da Brian Kirk, la serie è stata girata a New York: i ritmi frenetici della Grande Mela, i suoi quartieri per bene, le strade trafficate a ogni ora del giorno e della notte che danno l’impressione di una città che non dorme mai si adattano bene all’alta tensione narrativa di questo crime thriller drama quasi tutto al femminile. Le location di Furious si trovano, più nello specifico, tra il Civic Center e Brooklyn.

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Il Civic Center di Manhattan

Sfruttata soprattutto per girare scene di esterni, il Civic Center è una zona di Manhattan dove si trovano un gran numero di edifici pubblici e governativi, frequentata per questo ogni giorno da molti residenti e pendolari oltre che da turisti. Nelle inquadrature di Furious, grazie al colonnato e alla facciata in stile neoclassico della United States Courthouse, è facile riconoscere in particolare Foley Square.

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Nella piazza, oltre al tribunale federale, si trovano numerosi altri edifici simbolo della giustizia americana come la New York County Courthouse, la Thurgood Marshall United States Courthouse, il Jacob K. Javits Federal Building and Court of International Trade: offrono lo scenario perfetto per immergersi nel clima della nuova serie crime legal di Disney+.

Brooklyn

Se le location di Furious a Manhattan inevitabilmente richiamano il modo in cui da sempre la giustizia americana viene raccontata sul piccolo schermo, quelle di Brooklyn non sono da meno. Tra queste c’è Fort Hamilton per esempio: un antico sito militare diventato un simbolo “pop” del quartiere proprio perché apparso in numerosi prodotti televisivi e cinematografici, da Law and Order alle saghe Marvel.

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Tra gli altri punti dov’è stata girata la serie Furious a Brooklyn in Rete sono segnalate la 96esima e la 97esima strada, Shore Road, Marine Avenue: qui nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di New York, famoso per la movida vivace e per la vista incredibile che dal ponte si ha sullo skyline di Manhattan, avvengono alcuni degli inseguimenti più adrenalinici del drama.