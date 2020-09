A Malta le primordiali location del nuovo “Jurassic World 3 Dominion”

editato in: da

A Malta sono iniziate le riprese di “Jurassic World 3 Dominion”, il finale della trilogia diretto da Colin Trevorrow che uscirà a giugno 2021.

Secondo le prime immagini apparse sui social, le location in cui sarà ambientata la nuova avventura preistorica comprendono le città di Valletta, Vittoriosa, Mellieha e Pembroke. In rete, infatti, circolano video che vedono Chris Pratt – già protagonista, insieme a Bryce Dallas Howard, dei precedenti episodi del remake del 1993 di Steven Spielberg “Jurassic World” e “Jurassic World: Il Regno Distrutto” – sfrecciare pericolosamente in moto per le vie della Capitale maltese, presumibilmente inseguito dai dinosauri.

Del resto, La Valletta, con il suo centro storico fatto di vicoletti, i bellissimi palazzi intrisi di mistero – ricordiamoci che è la città dei Cavalieri di Malta e il Palazzo del Gran Maestro è uno dei luoghi più simbolici del loro potere – e il porto brulicante è un set perfetto per ambientare incredibili avventure adatte al grande schermo.

Sul porto di Malta s’affaccia anche Vittoriosa (o Birgu) che, insieme a Senglea e a Cospicua, fa parte delle Tre Città fortificate dell’isola e che, nel XVI secolo, con l’arrivo dei Cavalieri Ospitalieri svolse il ruolo di Capitale. Le antiche case dei Cavalieri sono rimaste praticamente intatte e i vicoli pedonali sono ricchi di negozietti e non è mai troppo affollata di turisti, se non durante l’annuale Birgufest, un evento molto suggestivo durante il quale la città viene illuminata con le candele.

Tutt’altro panorama lo offre Mellieha, nel Nord dell’isola, una delle località più amate dai turisti che vengono d’estate. Qui infatti ci sono alcune delle migliori spiagge maltesi: Ghadira Bay, Armier Bay e la Riserva naturale di Ghadira. E poi c’è il famoso Villaggio di Braccio di Ferro. Questo villaggio era nato proprio come set del film “Popeye”, girato nel 1980 con Robin Williams, ed è rimasto tale e quale, tanto da essere, oggi, tra le attrazioni principali dei cinefili di tutto il mondo in visita a Malta, nonché meta perfetta per le famiglie.

Set di “Jurassic World 3 Dominion” è anche la cittadina di Pembroke, dal nome britannico perché fondata dal Conte di Pembroke alla fine del XIX secolo. I più giovani ne avranno sicuramente sentito parlare perché è qui vicino, a Paceville, che si trova il quartiere notturno più vivace di Malta.

Non è la prima volta che Malta appare sul piccolo e grande schermo, grazie alla Malta Film Commission. Le isole maltesi, che comprendono Malta, ma anche le piccole Gozo e Comino, sono da tempo il set naturale di numerosi film iconici hollywodiani come il “Gladiatore”, “Il Conte di Montecristo”, “Troy”, “Munich”, “World War Z”, “Captain Phillips” e il già citato “Popeye”. Ma i fan di “Il Trono di Spade” riconosceranno molti set della prima serie Tv tra cui alcuni scorci della città di Mdina, il Convento di St Dominic a Rabat e le scogliere di Mtahleb.