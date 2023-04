Il Paese di Oz esiste davvero e si trova nella campagna inglese

Fonte: www.SplashNews.com 2023/ IPA Il magico Paese di Oz esiste davvero. Ecco dove si trova

Esistono alcuni luoghi che da sempre occupano un posto speciale nell’immaginario collettivo. Si tratta dei paesaggi onirici e surreali che hanno fatto da sfondo alle nostre fiabe preferite, gli stessi che ci hanno spinto in lungo e in largo alla ricerca di destinazioni che, grazie a Madre Natura o all’intervento dell’uomo, gli somigliassero in qualche modo.

Tra questi c’è anche il Paese di Oz, il regno immaginario creato da L. Frank Baum che ha fatto da sfondo agli omonimi libri e a tutte le opere derivate. Un luogo formato da quattro regioni, distinte per colori differenti e governato da quattro streghe, due buone e due cattive.

La storia del mago di Oz la ricordiamo tutti, così come conosciamo la Città di Smeraldo, dove tutto è colorato di un verde cangiante, e la regione popolata dai Vermiglioni che, invece, è caratterizzata da infinite sfumature di rosso. Quello che non tutti sanno, però, è che il Paese di Oz esiste davvero e si trova nel cuore di Buckinghamshire.

Benvenuti nella magica terra di Oz

È successo tutto all’improvviso e inaspettatamente negli scorsi giorni: la magica terra di Oz è comparsa nel bel mezzo della campagna del Buckinghamshire lasciando attoniti cittadini e viaggiatori. A differenza di quanto si può pensare, però, nessun incantesimo è stato lanciato nella contea inglese, ma anche se c’è una spiegazione la visione è comunque incantata e straordinaria.

Per ammirare il vero Paese di Oz dobbiamo recarci nel territorio dell’Inghilterra sud-orientale, nel bel mezzo della campagna del Buckinghamshire e più precisamente nel villaggio di Ivinghoe. È qui che da qualche giorno è possibile osservare una magica cittadina caratterizzata da minuscoli cottage disposti uno al fianco dell’altro e contraddistinti da tetti di paglia colorati.

Se quello che gli occhi vi restituiscono è un’immagine familiare non vi state sbagliando, perché si tratta proprio del villaggio dei Mastichini ricreato minuziosamente per diventare il set cinematografico del film “Wicked”.

Wicked: il set cinematografico in Inghilterra è straordinario

I produttori di Wicked, adattamento cinematografico dell’iconico musical di Broadway, hanno scelto il villaggio di Ivinghoe per trasformarlo in un regno incantato che assomiglia, per forme, lineamenti e colori al Paese di Oz.

Le prime fotografie diffuse mostrano un set caratterizzato dall‘iconica strada di mattoni gialli che attraversa il villaggio colorato dei Mastichini.

Proprio lì nelle prossime settimane si susseguiranno le riprese del film Wicked, prodotto dalla Universal Pictures e interpretato da Ariana Grande che indosserà i panni di Glinda. La pellicola che riprende in parte il Mago di Oz di Frank Baum racconterà la storia dal punto di vista delle streghe.

In attesa di correre al cinema per guardare il film, e lasciarsi suggestionare da una delle storie più celebri che ci ha tenuto compagnia quando eravamo solo dei bambini, i cittadini e i viaggiatori che giungeranno a Buckinghamshire nei prossimi mesi, e fino al 4 agosto, potranno ammirare il villaggio di Oz. E davanti a quello tornare a sognare.