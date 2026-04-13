La buona stella, le location della serie Tv sono un viaggio tra panorami selvaggi e autentici

I protagonisti della serie Tv RAI sono i paesaggi in cui è stata girata: dalle coste ai borghi meno noti, svelano scorci meravigliosi del Sud Italia

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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La buona stella, le location della serie Tv sono un viaggio tra panorami selvaggi e autentici
Ufficio Stampa RAI/iStock
Le location de "La buona stella" - In foto: il porto di Crotone
Quali sono i paesaggi mostrati? Chi sono gli attori di La buona stella? Quando inizia La buona stella su Rai 1?

In onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026 in prima serata, La buona stella, è la serie TV in 3 serate che svela alcuni dei paesaggi più suggestivi del Belpaese. Quella che viene messa in scena è una storia che parla di ferite e di seconde possibilità, che si snoda lungo una fuga piena di imprevisti che parte da Roma e raggiunge le coste della Calabria e il suo affascinante entroterra: è questo il viaggio che spiega quanto sia difficile trovare la propria strada dopo una caduta.

Coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, col sostegno della Calabria Film Commission e diretta da Luca Brignone, è interpretata da Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò.

Di cosa parla

I protagonisti sono Simone e Stella: un calciatore fallito, così come il suo matrimonio, e Stella, una poliziotta ribelle che ha tragicamente perduto l’uomo che amava.

A unirli è una borsa piena di soldi rubata da Simone dalla scena di un crimine. Lei si trova a indagare proprio su questo caso, mentre Simone è costretto a scappare dai criminali a cui ha sottratto i soldi. L’unica sua speranza è Stella che, indagando, può ricostruire il filo degli eventi e provare a salvarlo. Per la poliziotta, però, sono indagini che riaprono ferite del passato troppo dolorose.

Riprese de "La Buona stella", serie Tv RAI
Ufficio Stampa RAI
“La Buona stella”, serie Tv RAI

Dove è stata girata la serie Tv

Al centro della fiction “La buona stella”, insieme alle storie dei personaggi, ci sono proprio i luoghi in cui è stata girata, che diventano veri e propri protagonisti della serie. Inoltre, il viaggio intrapreso, che parte da Roma e giunge in Calabria, non è solo geografico, ma è il simbolo di una discesa dentro i drammi della vita.

Fiumicino

A Fiumicino, il protagonista delle scene è il palazzo in cui ha sede il Comune, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che per l’occasione è stato trasformato minuziosamente nel Commissariato di Polizia in cui lavora Stella. Molte scene sono state girate proprio tra gli uffici del Demanio, il Suap e il Condono, e le varie entrate e le parti esterne dell’edificio. Gli interni sono stati quindi arricchiti con elementi scenici che richiamassero un Commissariato.

Calabria tra Crotone e Lamezia Terme

Per 3 settimane, la troupe composta da oltre cento professionisti, tecnici, attori e comparse locali si è spostata lungo diversi paesaggi che caratterizzano la Calabria, dalle spiagge selvagge all’entroterra più autentico, fino alle sue montagne verdeggianti.

Durante il suo viaggio, Simone attraversa le coste calabresi e fa tappa a Crotone, città affacciata sul Mar Ionio che unisce storia antichissima e scorci marini, per poi proseguire verso Isola Capo Rizzuto, celebre per le sue acque cristalline e per l’area marina protetta tra le più estese d’Europa.

Castello d'Aragona a Le Castella, Isola di Capo Rizzuto
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Il Castello d’Aragona a Le Castella, Isola Capo Rizzuto

Il percorso continua nell’entroterra con Cutro, borgo autentico e poco turistico che racconta la Calabria più genuina, e torna poi sulla costa ionica facendo tappa a Botricello, apprezzata per le sue spiagge ampie e tranquille. Il viaggio si conclude infine a Lamezia Terme.

Dalle città più famose ai borghi meno conosciuti, l’intero territorio diventa così un set a cielo aperto che riflette gli stati d’animo dei protagonisti, affascinando lo spettatore con scorci sul mare e luoghi autentici ancora lontani dal turismo di massa.

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