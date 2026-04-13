I protagonisti della serie Tv RAI sono i paesaggi in cui è stata girata: dalle coste ai borghi meno noti, svelano scorci meravigliosi del Sud Italia

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa RAI/iStock Le location de "La buona stella" - In foto: il porto di Crotone

In onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026 in prima serata, La buona stella, è la serie TV in 3 serate che svela alcuni dei paesaggi più suggestivi del Belpaese. Quella che viene messa in scena è una storia che parla di ferite e di seconde possibilità, che si snoda lungo una fuga piena di imprevisti che parte da Roma e raggiunge le coste della Calabria e il suo affascinante entroterra: è questo il viaggio che spiega quanto sia difficile trovare la propria strada dopo una caduta.

Coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, col sostegno della Calabria Film Commission e diretta da Luca Brignone, è interpretata da Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò.

Di cosa parla

I protagonisti sono Simone e Stella: un calciatore fallito, così come il suo matrimonio, e Stella, una poliziotta ribelle che ha tragicamente perduto l’uomo che amava.

A unirli è una borsa piena di soldi rubata da Simone dalla scena di un crimine. Lei si trova a indagare proprio su questo caso, mentre Simone è costretto a scappare dai criminali a cui ha sottratto i soldi. L’unica sua speranza è Stella che, indagando, può ricostruire il filo degli eventi e provare a salvarlo. Per la poliziotta, però, sono indagini che riaprono ferite del passato troppo dolorose.

Ufficio Stampa RAI

Dove è stata girata la serie Tv

Al centro della fiction “La buona stella”, insieme alle storie dei personaggi, ci sono proprio i luoghi in cui è stata girata, che diventano veri e propri protagonisti della serie. Inoltre, il viaggio intrapreso, che parte da Roma e giunge in Calabria, non è solo geografico, ma è il simbolo di una discesa dentro i drammi della vita.

Fiumicino

A Fiumicino, il protagonista delle scene è il palazzo in cui ha sede il Comune, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che per l’occasione è stato trasformato minuziosamente nel Commissariato di Polizia in cui lavora Stella. Molte scene sono state girate proprio tra gli uffici del Demanio, il Suap e il Condono, e le varie entrate e le parti esterne dell’edificio. Gli interni sono stati quindi arricchiti con elementi scenici che richiamassero un Commissariato.

Calabria tra Crotone e Lamezia Terme

Per 3 settimane, la troupe composta da oltre cento professionisti, tecnici, attori e comparse locali si è spostata lungo diversi paesaggi che caratterizzano la Calabria, dalle spiagge selvagge all’entroterra più autentico, fino alle sue montagne verdeggianti.

Durante il suo viaggio, Simone attraversa le coste calabresi e fa tappa a Crotone, città affacciata sul Mar Ionio che unisce storia antichissima e scorci marini, per poi proseguire verso Isola Capo Rizzuto, celebre per le sue acque cristalline e per l’area marina protetta tra le più estese d’Europa.

iStock

Il percorso continua nell’entroterra con Cutro, borgo autentico e poco turistico che racconta la Calabria più genuina, e torna poi sulla costa ionica facendo tappa a Botricello, apprezzata per le sue spiagge ampie e tranquille. Il viaggio si conclude infine a Lamezia Terme.

Dalle città più famose ai borghi meno conosciuti, l’intero territorio diventa così un set a cielo aperto che riflette gli stati d’animo dei protagonisti, affascinando lo spettatore con scorci sul mare e luoghi autentici ancora lontani dal turismo di massa.