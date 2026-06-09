PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza di Medolino

La penisola istriana termina a sud sfilacciandosi in una serie di baie protette, insenature sabbiose e piccoli isolotti disabitati. Proprio all’interno di questa complessa geografia costiera sorge Medolino (o Medulin), una località che negli ultimi decenni ha saputo trasformare la propria anima di villaggio di pescatori in un centro di accoglienza dinamico, pur mantenendo intatti i legami con il passato agrario e marittimo.

Per secoli, infatti, la vita locale ruotò attorno alla pesca, mentre oggi il turismo rappresenta il suo principale motore economico. Pescherecci colorati oscillano ancora vicino al porto, e nel frattempo i ristoranti propongono piatti legati alla tradizione adriatica e alla gastronomia istriana, celebre per il prosciutto locale, l’olio extravergine e il tartufo.

Gran parte del fascino della cittadina nasce dal contrasto tra paesaggi differenti: nel giro di pochi chilometri si passa da spiagge sabbiose quasi introvabili lungo la costa croata a scogliere battute dalle onde, da pinete profumate a piccoli arcipelaghi raggiungibili in pochi minuti di navigazione. Una varietà sorprendente che trasforma questa località in molto più di una semplice destinazione balneare.

Cosa vedere a Medolino

Il mare, limpido e accogliente, è certamente una delle attrazioni principali di questa perla della Croazia. La pure verità, però, è che Medolino custodisce angoli che raccontano la storia dell’Istria e il profondo legame con l’Adriatico. Tra edifici religiosi, fari solitari, isole disabitate e testimonianze dell’antichità romana, il territorio regala numerose occasioni di scoperta.

Chiesa di Sant’Agnese

Costruita nel 1893, Sant’Agnese rappresenta l’edificio più emblematico della cittadina. La sua particolarità risiede nei due campanili gemelli, una rarità assoluta per la regione. Grazie alla posizione dominante, la sagoma della chiesa accompagna gran parte dei panorami costieri.

Durante la stagione estiva gli spazi interni ospitano concerti, eventi culturali e manifestazioni artistiche che valorizzano l’acustica dell’edificio e la sua atmosfera raccolta.

Spiaggia di Bijeca

Bijeca costituisce una delle principali ragioni del successo turistico di Medolino: si estende per circa 1 km lungo la baia ed è famosa per la sabbia fine, una caratteristica decisamente insolita in Croazia, territorio tradizionalmente associato a ciottoli e scogli.

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Fondali bassi per parecchi metri dalla riva e una lunga fascia costiera rendono questo tratto particolarmente apprezzato dalle famiglie. Alle spalle della spiaggia si sviluppano pinete che offrono zone fresche durante le ore più calde della giornata. Dalle terrazze affacciate sul mare si distinguono chiaramente gli isolotti disseminati davanti alla costa.

Faro di Porer

A sud-ovest della penisola emerge uno degli scenari più suggestivi dell’intera regione. Parliamo del Faro di Porer, il quale prende vita su un piccolo scoglio largo appena 80 metri, distante circa 2,5 km dalla terraferma.

La struttura venne realizzata nel 1833 e presenta una torre in pietra alta 35 metri. Attorno, soltanto mare aperto e orizzonte. Il momento migliore per raggiungerlo è senza dubbio il tramonto, quando la luce colpisce le superfici chiare della costruzione.

Arcipelago di Medolino

Davanti alla costa si distribuisce un piccolo arcipelago formato da numerose isole e isolotti. Tra le più note figurano Ceja, Levan e Bodulaš. Ceja conquista per l’aspetto selvaggio e la vegetazione mediterranea, mentre Levan possiede una delle poche spiagge sabbiose dell’arcipelago.

Bodulaš, invece, regala scorci tranquilli lontani dalle aree più frequentate. Brevi traversate in taxi boat consentono di raggiungere questi lembi di terra circondati da acque particolarmente limpide.

Vižula

La penisola di Vižula è la culla di una delle testimonianze storiche più interessanti dell’area: qui sono emersi resti appartenenti a lussuose ville romane costruite durante l’epoca imperiale.

Mosaici, strutture murarie e reperti archeologici raccontano una fase storica durante la quale l’Istria rappresentava un importante territorio dell’Impero Romano. La posizione sul mare lascia intuire il prestigio delle antiche residenze.

Capo Promontore e Kamenjak

Pochi chilometri separano Medolino da uno dei paesaggi naturali più spettacolari dell’Adriatico. Capo Promontore, conosciuto anche come Premantura, coincide con l’estremità meridionale dell’Istria.

La penisola di Kamenjak si sviluppa tra baie nascoste, coste rocciose e vegetazione mediterranea. L’area protetta ospita numerose specie vegetali, alcune delle quali particolarmente rare. Mare turchese, profili frastagliati e assenza di grandi insediamenti turistici contribuiscono a creare un ambiente dall’aspetto autentico.

Cosa fare a Medolino

Gran parte delle attività ruota attorno all’acqua, ma limitarsi alle spiagge significherebbe perdere una parte importante dell’esperienza. Natura, sport e tradizioni locali arricchiscono le giornate con proposte molto diverse tra loro.

Fare snorkeling lungo le baie della riviera : per osservare fondali trasparenti e piccoli ecosistemi marini.

: per osservare fondali trasparenti e piccoli ecosistemi marini. Raggiungere gli isolotti dell’arcipelago : tramite taxi boat trascorrere qualche ora lontano dalle aree più frequentate.

: tramite taxi boat trascorrere qualche ora lontano dalle aree più frequentate. Partecipare a un’escursione in barca verso il Faro di Porer : per ammirare uno degli scorci più caratteristici dell’Istria meridionale.

: per ammirare uno degli scorci più caratteristici dell’Istria meridionale. Percorrere i tracciati ciclabili: attraversano la costa e la macchia mediterranea nei dintorni di Premantura.

attraversano la costa e la macchia mediterranea nei dintorni di Premantura. Provare windsurf, vela o sci nautico : sfruttando le favorevoli condizioni offerte dalla baia.

: sfruttando le favorevoli condizioni offerte dalla baia. Organizzare una battuta di pesca sportiva : insieme agli operatori locali che conoscono perfettamente queste acque.

: insieme agli operatori locali che conoscono perfettamente queste acque. Ammirare l’Istria dall’alto : con voli panoramici effettuati su piccoli aeromobili turistici.

: con voli panoramici effettuati su piccoli aeromobili turistici. Assaggiare specialità regionali : a base di pesce fresco, prosciutto istriano e tartufo, protagonista di molte preparazioni tradizionali.

: a base di pesce fresco, prosciutto istriano e tartufo, protagonista di molte preparazioni tradizionali. Visitare Pola : distante appena pochi minuti, celebre soprattutto per il magnifico anfiteatro romano affacciato sul mare.

: distante appena pochi minuti, celebre soprattutto per il magnifico anfiteatro romano affacciato sul mare. Dedicare una giornata alla scoperta di Rovigno e Parenzo: due tra i centri storici più affascinanti dell’intera penisola istriana.

Dove si trova e come arrivare

Medolino occupa l’estremo sud dell’Istria, nella parte settentrionale del Mare Adriatico. La località dista circa 10 km da Pola e si sviluppa attorno a una grande insenatura naturale protetta. Per chi parte dall’Italia, l’automobile rappresenta la soluzione più pratica, anche perché la rete stradale istriana collega agevolmente Pola e Medolino attraverso una viabilità moderna e scorrevole.

Un’alternativa interessante prevede l’utilizzo dei collegamenti marittimi diretti verso Pola da porti dell’Adriatico quali Venezia e Trieste. Dal capoluogo istriano bastano pochi minuti per raggiungere la destinazione. L’aeroporto più vicino si trova a Pola, collegato con numerose città europee durante la stagione turistica.

Tra spiagge sabbiose rare per la Croazia, arcipelaghi disseminati davanti alla costa, testimonianze romane e paesaggi modellati dal vento, Medolino riesce a unire relax e scoperta.