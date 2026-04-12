La fiction RAI in cui Maria Vera Ratti interpreta una giovane notaia è girata in una nota località di mare, tra location esclusive e panorami mozzafiato

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Ufficio Stampa RAI/iStock "Roberta Valente - Notaio a Sorrento" - In foto: la costa sorrentina

Le location di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, come sempre più spesso accade nelle fiction italiane, hanno un ruolo da catalizzatore dell’azione. Senza Sorrento e la Penisola Sorrentina, dov’è girata quasi interamente la nuova serie RAI con Maria Vera Ratti nei panni di una delle più giovani notaie italiane, sarebbe difficile – se non impossibile – comprendere personaggi, valori e desideri che li muovono e persino cosa muove la trama.

Di cosa parla la fiction

In quattro puntate in onda in prima serata su Rai 1 (e RaiPlay) a partire da domenica 12 aprile 2026, Roberta Valente – Notaio in Sorrento racconta la storia di una giovane professionista che dopo anni di studio a Milano torna nella propria città natale, Sorrento, per cominciare a lavorare in un noto studio notarile e sposare finalmente il fidanzato di sempre (Alessio Lapice). Mentre risolve intricati casi notarili, la giovane notaia viene a conoscenza di informazioni sul passato della propria famiglia – i genitori sono morti quando aveva appena cinque anni – che la spingono a mettere in discussione un futuro già scritto e brillante, fatto di una carriera solida e un matrimonio perfetto. Alcuni incontri inaspettati aiutano Roberta a lasciarsi andare e mettere da parte, almeno nelle relazioni, la meticolosità e il puntiglio che la contraddistinguono sul lavoro.

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Dove è stata girata la serie Tv

Sorrento

Nella fiction, diretta da Vincenzo Pirozzi e co-prodotta da Rai Fiction e Rodeo Drive Production, Sorrento è presenza comprimaria a quella dei protagonisti e dei loro interpreti. Scorci come i vicoli, le chiese e le tradizionali botteghe artigiane del centro storico accompagnano il ritorno a casa – per molti versi un nostos degno di un eroe moderno – della giovane notaia.

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Tra le strade strette e i tipici fabbricati da località marittima, da cui ogni tanto si insinua l’azzurro del mare, Roberta Valente si riappropria di ciò che sembrava avere perso durante il proprio soggiorno studio a Milano. Vedute iconiche, come quelle dalla Villa Comunale sul Vesuvio e sul Golfo di Sorrento, sono però il vero punto forte della fiction.

Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana

Tra le location di Roberta Valente – Notaio in Sorrento non mancano altri belvederi e punti panoramici lungo la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana che meritano una sosta sia che per la prima volta da turisti si percorra la litoranea e sia che da nativi del posto trapiantati altrove, come Roberta, si senta ogni tanto il bisogno di tornare a respirare aria di mare.

Il mare, e più in generale i paesaggi mediterranei della fiction, non sono del resto “solo una cartolina, ma un vero e proprio personaggio che, con la sua luce calda e i colori vivaci, fa da contrappunto alla rigidità interiore della protagonista, creando un contrasto visivo tra l’ordine che lei cerca di imporsi e la vitalità imprevedibile del mondo che la circonda”, ha sottolineato il regista Pirozzi.

Belvedere di San Leucio (Caserta)

In parte girata in studio a Roma, la fiction ha tra le location anche un altro luogo iconico della Campania: il Belvedere di San Leucio a Caserta.

In questo complesso, dove a cominciare da Ferdinando di Borbone si coltivò l’utopia di creare una comunità autonoma che avesse come fonte d’introiti principale la tessitura della seta, la giovane notaia svolge il proprio lavoro quotidiano tra i corridoi dell’antico appartamento regale riadattato a ufficio e le scene all’aperto girate nello splendido giardino all’italiana del complesso.