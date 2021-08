All’Isola d’Elba sui luoghi della serie Tv “I delitti del BarLume”

editato in: da

All’Isola d’Elba, tra le location de “I Delitti del BarLume”

Tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, la serie Tv “I delitti del BarLume” su Sky Cinema è una di quelle che hanno avuto più successo negli ultimi anni. Il protagonista, Massimo Viviani, barista, è alle prese con delitti compiuti nella cittadina dove vive, l’immaginaria Pineta, in Toscana, che si troverebbe, secondo copione, sul litorale nei dintorni di Pisa o di Livorno.

I luoghi in cui è stata girata la serie Tv, però, sono sull’Isola d’Elba e, da quando è uscita la prima serie nel 2013 (ora stanno girando le nuove puntate che vedremo all’inizio del 2022), l’isola è diventata meta di cineturismo, con gli appassionati dei delitti alla ricerca degli scorci elbani che sono stati usati come set.

Tra le location protagoniste della serie c’è Marciana Marina, sull’Isola d’Elba, appunto. La cittadina dell’isola toscana, infatti, è Pineta, in cui vive Massimo. Il paese, trasformato in set cinematografico per le riprese, ospita, in piazza della Vittoria, il famoso BarLume. Qui, il barista e i suoi quattro “bimbi” – così chiama amorevolmente i quattro anziani che frequentano assiduamente il locale e che non hanno altro da fare se non impicciarsi di ciò che accade a Pineta – sono impegnati costantemente nella risoluzione di qualche nuovo caso.

Negli episodi de “I delitti del BarLume” vengono mostrati alcuni pittoreschi scorci di Marciana Marina, la splendida cittadina dell’Elba che è anche il Comune più piccolo dell’isola, con il suo affascinante panorama sul Mar Ligure. Le sue spiagge lambite dall’acqua cristallina e la bellissima passeggiata pedonale l’hanno resa una meta piuttosto ricercata.

Alcune puntate mostrano altri scorci pittoreschi dell’isola. Per esempio, nell’episodio “Il telefono senza fili” sono state girate alcune scene sul Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola, sulla cui cabinovia si è compiuto un efferato delitto. Gli amanti del trekking – e all’Elba ce ne sono tantissimi – conoscono molto bene questa zona in quanto da queste parti passano alcuni bellissimi sentieri che offrono anche una bella vista panoramica.

Altro set della serie Tv è località di Rio Marina. Sulle sponde del Canale di Piombino, ci sono numerose miniere a cielo aperto, dove un tempo venivano estratti i minerali utilizzati presso le acciaierie di Piombino. Ed è proprio in una di queste, il cantiere minerario dismesso di Vigneria, che sono state girate delle scene.

Tra le altre location de “I delitti del BarLume” spicca anche una piccola perla come Marina di Campo, una frazione dell’Isola d’Elba che s’affaccia sul Golfo di Lacona. In origine era un antico villaggio di pescatori, ma oggi è una rinomata località turistica. Le sue baie sabbiose offrono una cornice perfetta per chi vuole trascorrere qualche giorno nel più pieno relax, al contempo Marina di Campo si trova nei pressi di una delle località dedicate alla movida dell’Isola d’Elba.