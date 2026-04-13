Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

Ufficio stampa Mediaset/ iStock Le location de "I Cesaroni – Il ritorno": la Garbatella (Roma)

Le location de I Cesaroni – Il ritorno, l’attesissima settima stagione della serie Mediaset con Claudio Amendola, questa volta nella doppia veste di attore protagonista e regista, accompagnano gli spettatori in un viaggio amarcord tra luoghi diventati iconici di una certa serialità “all’italiana”. La famiglia Cesaroni, vivace come sempre e ancor più allargata, continua a vivere la propria quotidianità in uno dei quartieri più autentici e veraci di Roma, negli anni scoperto da turisti e appassionati di serie Tv proprio perché set di numerose grosse produzioni italiane.

La serie, una co-produzione RTI-Publispei, torna in prima serata su Canale 5 a partire dal 13 aprile 2026 e per un totale di sei serate.

Di che cosa parla la serie Tv

Ne “I Cesaroni 7” tornano sullo schermo, a dieci anni di distanza, volti ben noti ai fan della serie come quelli di Stefania (Elda Alvigini) e Walter Masetti (Ludovico Fremont), amico fin dai tempi del liceo di Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) e che ora ha cominciato a lavorare alla bottiglieria di famiglia. Non mancano però new entry come Virginia (Marta Filippi), la nuova compagna di Marco; Adriano (Pietro Serpi), il figlio che Marco e Virginia hanno avuto insieme; Carlo (Ricky Memphis), papà di Virginia e consuocero decisamente fuori dagli schemi di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) e, ancora, Marta (Valentina Bivona), la figlia di Marco ed Eva arrivata a Roma da New York. Nel cast de “I Cesaroni – Il ritorno” compaiono persino nomi come quelli di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, protagonisti nella serie di due camei in cui interpretano se stessi: il secondo collaborando con Marco che nel frattempo è diventato un produttore musicale e il primo in una coinvolgente scena in bottiglieria.

Il ritorno in Tv dei Cesaroni gira tutto attorno a un problema finanziario a causa del quale la storica attività di famiglia rischia di essere messa all’asta: come spesso è successo anche in passato c’è lo “zampino” del fratello di Giulio, Augusto (Maurizio Mattioli). Solo l’unione familiare e l’intervento di personaggi eccentrici come Livia (Lucia Ocone) riusciranno a salvare la bottiglieria.

Ufficio stampa Mediaset

Dov’è girata la serie Tv

La Garbatella

La maggior parte delle scene de I Cesaroni – Il ritorno sono girate alla Garbatella: è il quartiere di Roma di cui è originaria la famiglia Cesaroni e a cui guardare se si desidera uno spaccato ancora genuino di cosa vuol dire vivere nella Capitale. Costruito a partire dagli Anni Venti del Novecento, continua ad avere un paesaggio dominato da palazzine basse e colorate e villini familiari con spazi verdi attorno, come nella casa dei Cesaroni.

Chi cerca l’ultima tra le location dei Cesaroni, da sempre e anche in questa stagione, dovrebbe spostarsi in realtà a qualche quartiere di distanza: al Prenestino, un altro quartiere residenziale e fuori dalle solite rotte turistiche romane. È qui, in via di Villa Serventi, che si trova Casa Cesaroni o, meglio, la villa presso cui sono girati gli esterni (gli interni, invece, sono stati ripresi in teatro ai Videa Studios).

Altri luoghi reali della Garbatella sono il bar e la piazzetta dove si ritrovano i più giovani della famiglia Cesaroni: inconfondibile lo slargo e l’arco di Piazza Sant’Eurosia.

Non mancano inquadrature e dettagli sull’architettura razionalista: nelle scorse stagioni, per esempio, la Scuola Primaria Cesare Battisti di Piazza Domenico Sauli 1, chiaro esempio di razionalismo romano Anni Venti, era stato trasformato nel liceo frequentato dai protagonisti più giovani de I Cesaroni.

Cosa che ha generato non poca polemica, anche da parte dello stesso Claudio Amendola, ne I Cesaroni – Il Ritorno non ci sarà l’iconica bottiglieria: dopo che per anni le scene al suo interno sono state girate al Roma Club Garbatella di Piazza Giovanni da Triora 6, storico ritrovo dei tifosi romanisti della zona, per questa stagione gli interni sono stati ricostruiti in teatro.

Altre location

Tra le altre location de I Cesaroni 7 ci sono altri quartieri di Roma come il Pigneto e il quartiere Portuense (qui si trova da sempre “The Bostonian”, il ristorante dove fa lo che uno dei personaggio più amati della serie).

Ufficio stampa Mediaset

Tra i luoghi scelti come location spiccano anche altre località uniche che fanno da sfondo ad alcune scene decisive, come Fregene, Fiumicino, il lago di Martignano e Manziana (un piccolo centro sui Monti Sabatini).