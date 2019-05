Giordania: la Valle della Luna è il set di “Aladdin” con Will Smith

editato in: da

Co-scritto e diretto da Guy Ritchie, “” è tra i film più attesi del 2019. E parte del merito va a, nel ruolo del Genio della Lampada. Ma dov’è stato girato questo straordinario live-action?

In parte, il nuovo “Aladdin” è stato girato in Giordania tra gli splendidi paesaggi di Wadi Rum e di Wadi Disi. Ed è proprio il Wadi Rum, che in Italia conosciamo come Valle della Luna, uno tra i più spettacolari e magici luoghi del Paese. Valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo (fatto di sabbia e di roccia granitica), si trova ad una sessantina di chilometri da Aqaba.

È il più esteso uadi della Giordania, il Wadi Rum. Ed è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. L’uomo lo abita sin dai tempi preistorici, come testimoniano le 30.000 incisioni rupestri che decorano le superfici d’arenaria delle pareti rocciose. I Greci e i Romani amavano invece i vigneti e gli oliveti – che oggi non ci sono più -, e le pinete di cui solo sulle vette più alte rimane traccia.

Nel mondo occidentale, il Wadi Rum è divenuto celebre grazie all’alto ufficiale britannico T. E. Lawrence, che durante la Rivolta Araba stabilì qui la sua base. E poi grazie ai film: “Lawrence d’Arabia“, “Pianeta Rosso“, “Rogue One: A Star Wars Story” sono stati girati (tra gli altri) proprio qui.

Meno famoso rispetto al Wadi Rum, Disi è considerata più che altro un’incantevole oasi nel deserto. Tuttavia, è un luogo davvero interessante: qui si possono trovare ancora oggi circa ottomila incisioni rupestri (e tante altre sono ancora da scoprire), qui è stata scoperta la più antica mappa del mondo, la Jabal Amud, una pietra topografica datata 3000 – 3500 a.C.

È contiguo al Wadi Rum, Disi, e con esso forma il vasto tratto del deserto meridionale. Il suo territorio è spesso stato impiegato per l’installazione di campi tendati fissi in cui dormire e mangiare, ed è teatro di escursioni meno affollate e meno costose di quelle a cui si può partecipare nel Wadi Rum. E, recandosi qui, è oggi possibile ammirare anche le splendide location che ad “Aladdin” hanno fatto da sfondo.