Dove è stata girata la serie Tv “Il giro del mondo in 80 giorni”

Fonte: iStock/Getty Imges "Il giro del mondo in 80 giorni": le location

Su Rai 2 va in onda una nuova serie Tv chiamata “Il giro del mondo in 80 giorni”. Un appuntamento atteso da molti telespettatori e che il secondo canale della Tv di Stato trasmette in quattro puntate, quindi due episodi a serata, per poi renderla disponibile sulla sua piattaforma streaming. Come preannuncia il titolo, si tratta di un telefilm basato sul celebre romanzo dello scrittore Jules Verne, pubblicato nel 1872, che racconta le avventure del gentiluomo inglese Phileas Fogg. Ma dove è stata girata la serie Tv che tutti desiderano vedere?

La trama della nuove serie Tv su Rai 2

Siamo a Londra nel 1872 e Phileas Fogg – interpretato dall’attore scozzese David Tennant – si trova seduto come il suo solito sul divano del Reform Club. Sta leggendo un articolo che racconta quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare.

C’è poi la storia di una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un messaggio sintetico che ha però l’incredibile potere di sconvolgerlo. Un piccolo dettaglio da non sottovalutare, perché sarà proprio questa cartolina ad indurlo a lanciare una scommessa piuttosto impossibile da vincere: circumnavigare il globo in soli 80 giorni.

Phileas si ritroverà ad abbandonare la sua caratteristica flemma e il divano dove ha passato i suoi ultimi vent’anni per fare appello a tutta la sua capacità di resistenza, adattamento e improvvisazione, contando sull’aiuto dell’astuto valletto francese Passepartout. Si unirà al viaggio che intraprenderà anche l’intrepida Abigail Fix, giornalista del Daily Telegraph e autrice dell’articolo che stava leggendo Fogg, nonché ideatrice dell’avventura che li vedrà uniti.

Oltre David Tennant, tra gli altri attori ci sono anche Ibrahim Koma e Leonie Benesch che sono stati diretti da Steve Barron, Brian Kelly e Charles Beeson.

Dove è stato girato

Come dice il nome stesso, la serie Tv “Il giro del mondo in 80 giorni” è stata girata in diverse parti del pianeta. Del resto, si tratta di una serie in costume in cui i personaggi viaggiano per il globo. Tuttavia, il telefilm è stato registrato in parte durante la pandemia e, per questo motivo, dopo aver cominciato le riprese all’inizio del 2020, la produzione ha subito una lunga battuta d’arresto durata circa un anno.

Quando si è potuto finalmente ricominciare, il set si è spostato in Sudafrica e Romania, dove tra teatri di posa e luoghi appositamente ricercati si è girato per un periodo di 5 mesi: sono stati registrati quattro episodi nel continente africano e quattro in Romania.

Ciò vuol dire che la Parigi che vedrete sullo schermo tv, così come Londra, l’Italia e così via, sono tutti luoghi fittizi, perché nei fatti i set di questa nuova serie Tv sono stati principalmente la Romania e il Sudafrica.

Quel che è certo, però, è che “Il giro del mondo in 80 giorni” non è solo un viaggio romantico e straordinario: è un insieme di mirabolanti avventure che permetteranno ai protagonisti di scoprire l’importanza della fiducia, della tolleranza e persino una più ampia visione del mondo e dell’amore.

Non resta che seguire e scoprire questa nuova e interessante avventura in televisione.