Serie con l'adolescenza al centro, "Sterling Point - L'isola dei segreti" ha ambientazioni tra le più spettacolari del piccolo schermo: è stata girata in una speciale regione dei laghi

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Getty Images/iStock Le principali location di "Sterling Point - L'isola dei segreti" - In foto Muskoka Lake

Le location di Sterling Point – L’isola dei segreti contribuiscono all’atmosfera spensierata, estiva, a tratti idilliaca che permea il racconto: scopriamo insieme dov’è stata girata la nuova serie di Megan Park, a metà tra teen drama e racconto di formazione, disponibile dal 5 agosto 2026 su Prime Video.

Di cosa parla

Annie Jacobson (Ella Rubin) è cresciuta a New York con il padre (Jay Duplass) e il gemello Connor (Keen Ruffalo). Quando il nonno Gordon, con cui da tempo la famiglia non ha più rapporti, muore la ragazza scopre che le ha lasciato in eredità un’isola sul Lago Muskoka, in Canada, e decide di andare a visitarla.

Qui incontra Ramona, una ragazza che potrebbe essere sua sorella. Mentre stringe amicizia con altri giovani del posto e vive i primi amori, infatti, Annie viene a conoscenza di segreti di famiglia tenuti nascosti per decenni.

Dov’è stata girata la serie

L’isola dei segreti citata nel titolo del nuovo teen drama di Prime Video è, va da sé, un luogo di fantasia funzionale allo sviluppo della narrazione. Il Lago Muskoka con il suo waterfront, i dintorni popolati da cottage e un’atmosfera romantica, a tratti quasi d’altri tempi, sono invece reali: tra i luoghi dov’è stata girata la serie Sterling Point c’è, infatti, la regione dei laghi dell’Ontario (in Canada).

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Muskoka Lake

A circa due ore da Toronto, quella del Lago di Muskoka è una zona molto amata da chi vuole immergersi nella natura e ritrovare un po’ di pace e tranquillità. Ai tre laghi principali – Lake Joseph, Lake Rosseau e Lake Muskoka – si aggiungono oltre settantacinque altri piccoli bacini d’acqua dolce che rendono unico il paesaggio e permettono di pescare, andare in barca o semplicemente fermarsi sulle rive a rilassarsi e godersi la vista (come hanno fatto nel tempo numerosi pittori).

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Le camminate e il trekking, in autunno alla ricerca del foliage che in Canada è una sorta di “specialità del posto”, sono tra le altre attività da concedersi in questa zona lacustre dell’Ontario. L’impressione, soprattutto se si è abituati a vivere in città, può essere la stessa provata dai protagonisti della serie di un tuffo in uno scenario ameno, quasi d’altri tempi.

Tra le location di Sterling Point – L’isola dei segreti, a proposito di eredità del passato, c’è Mortimer’s Marina: un molo gestito da diversi decenni dalla stessa famiglia dove chi frequenta il lago può approfittare di vari servizi, dal rifornimento di carburante per le barche al solarium e le lezioni di pilates.

Altro luogo dov’è stata girata la serie Sterling Point è Sparrow Lake Camp: un campo estivo in prossimità di Severn Bridge che per intere generazioni di bambini canadesi è stato “il posto” dell’estate, dove divertirsi tra animazione, giochi, sport, attività educative e nuove amicizie da portare a casa dopo le vacanze. Questa location è quella che più richiama la componente teen drama della nuova serie di Megan Park su Prime Video e, soprattutto, la rende perfetta per l’estate e per chi ha una certa nostalgia per l’adolescenza.

Toronto

A Toronto, tra strade trafficate e quartieri residenziali, sono state girate le scene urbane della serie, quelle riguardanti la vita di Annie e Connor prima che scoprissero di aver ereditato un’isola sul lago. Il contrasto di ambientazione è volutamente esasperato nel tentativo di raccontare, anche visivamente, due stili di vita completamente diversi e come allontanarsi dalla propria quotidianità possa innescare cambiamenti inattesi e, forse, non sperati.