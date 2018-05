editato in: da

Dopo un’intensa settimana di lavoro, sono tante le persone che si spostano per trascorrere il weekend in una località di vacanza e staccare la spina. La Versilia accontenta sia chi ha voglia di riposo che chi, invece, si rilassa solo divertendosi. Ecco cosa vedere nel weekend a Viareggio e in Versilia.

Quando si pensa alla Versilia viene subito in mente il mare e, certamente, se il tempo lo permette, un bagno è d’obbligo. Le spiagge di Viareggio, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Torre del Lago sono tra le più note e affollate di turisti, soprattutto perché amatissime dai vip fin dagli anni Sessanta. Qui è possibile trovare sabbia finissima e acqua cristallina, con lidi per tutte le esigenze. La Versilia è perfetta per single, coppie, anziani o famiglie con bambini, basta solo scegliere il posto adatto.

Viareggio non è solo mare, ma è anche una cittadina ricca di cultura e divertimento. Il centro è in stile liberty e decò e si presta a passeggiate tra caffè mondani e locali giovani e trendy. La zona di maggior rilievo della città è la Passeggiata e i Viali a Mare, con numerosi edifici monumentali di grande interesse artistico, tra cui il celebre Teatro Politeama, che si affaccia sul lungomolo e merita una visita. Viareggio è anche sede di autorevoli premi culturali, tra cui il Premio Letterario Viareggio Repaci e il Festival Gaber, per cui può capitare di imbattersi anche in dibattiti e manifestazioni con ospiti del panorama culturale italiano e internazionale.

Gli amanti del trekking, invece, possono approfittare degli splendidi percorsi naturalistici e gli itinerari tra natura e archeologia sparsi in tutta la Versilia, soprattutto nella zona di Camaiore. Tra panorami mozzafiato, borghi medievali e importanti aree archeologiche, i più avventurosi hanno l’opportunità di vivere un’esperienza diversa a pochi passi dalla mondanità.

Camaiore ha anche un centro storico molto grazioso, con edifici in stile romanico, musei e chiese, tra cui la Chiesa di San Michele, risalente al 1180. Qui, come in tutta la Versilia, ci sono tanti ristorantini dove potersi fermare per gustare le tante specialità della cucina toscana.

Nel Parco della Versiliana, tra Pietrasanta e Forte dei Marmi, oltre alla vegetazione rigogliosa e alle numerose specie animali presenti, troviamo la Villa Versiliana, dove soggiornò anche Gabriele D’Annunzio e dove si racconta che compose una delle sue poesie più famose, “La pioggia nel pineto”.

Mare, divertimento, cultura, gastronomia, relax, avventura: in un solo weekend a Viareggio e in Versilia è possibile vivere un’esperienza multisensoriale, da provare almeno una volta nella vita.